Taki widok przeszkadza

To nie wygląda i zwraca uwagę mieszkańców. Czytelniczka zgłasza miejsce do naszej rubryki „MINUS”. Centrum miasta, XXI wiek, niedziela – podpisała zdjęcia.

*



*



Kategoria artykułu: Minus