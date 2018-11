Błędy na pomniku

MINUS.

Odsłonięcie nowego pomnika przy ulicy Spacerowej w Oławie wielu uznało za wydarzenie historyczne. W takich chwilach wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik, a nie było… Mieszkańcy zauważyli, że na trzech tablicach, wyryto z błędami sentencje Dmowskiego, Paderewskiego, Piłsudskiego. – To brak profesjonalizmu, to nie powinno się zdarzyć, ktoś tego nie dopilnował – komentował na gorąco uczestnik uroczystości.



(AH)