Tylko czekać na gryzonie…

Mieszkanka zgłasza miejsce do rubryki „MINUS”. Na kubły przy ulicy Młyńskiej zwracamy uwagę kolejny raz. – Taki stan utrzymuje się od ubiegłego tygodnia – pisze Magdalena. – Nikt nic z tym nie robi, nikomu to nie przeszkadza… Tylko czekać, aż pojawią się jakieś gryzonie. Cała Młyńska wyrzuca tam śmieci, ale po co to ogrodzić?





