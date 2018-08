Tak wygląda droga do szkoły dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego

– Rozbite butelki, szkło, śmieci, trawa między płytkami – tak wygląda chodnik wzdłuż boiska Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie. I czego nauczą się dzieci, które w poniedziałek pójdą na rozpoczęcie roku szkolnego? – pyta czytelniczka, które zrobiła te zdjęcia.

To już kolejna osoba, która w tym tygodniu zwraca uwagę na to miejsce. – To fatalnie wygląda, a oprócz tego jest niebezpieczne, bo potłuczone butelki leżą na chodniku. Dzieci będą iść do szkoły, a jeśli któreś upadnie, to problem gotowy – mówi starszy mieszkaniec Chrobrego.

