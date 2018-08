To od dawna przeszkadza

Kolejne zgłoszenie od Czytelnika do naszej rubryki MINUS. Tym razem zapadnięta studzienka. – Już od dawna tak jest i nic z tym nie robią. Zamiast po chodniku trzeba z wózkiem wychodzić na drogę. Studzienka ledwo się trzyma – pisze do redakcji Daniel.

***

Kiedy to się zmieni? Może po naszej publikacji.

***

