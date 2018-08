Smród i muchy. Nie da się otworzyć okna

Czytelniczka zgłasza miejsce do naszej rubryki „MINUS”. Śmieci przybywa, nie są wywożone, a w upały smród jest nie do wytrzymania. – Tak wygląda wysypisko śmieci przy ul. 1 Maja 19. Smród, muchy, nie da się otworzyć okna. Niestety nikt nie reaguje!!! To sprawa dla sanepidu – pisze mieszkanka. – Tak dzieje się nagminnie i nikt nie reaguje. Nie można tak żyć. Przecież płacimy za wywóz śmieci.