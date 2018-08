Tutaj - zgodnie z oznaczeniem - jadąc do przejścia, rowery jeżdżą po prawej

A co z pieszymi?

Czytelnik apeluje, że ścieżka, którą wybudowano wzdłuż głównej drogi prowadzącej do Nowego Otoku, oznaczono jako drogę dla rowerów i pieszych, jednak – jego zdaniem – znaki przeczą same sobie – nadrukowane na asfalcie rowery sugerują, że można nimi poruszać się na całej szerokości ścieżki. Gdzie zatem mają iść piesi?

– Tuż po przejeździe przez tory rower narysowany jest po złej stronie pasów – tam, gdzie powinni przechodzić piesi. A oznakowanie sugeruje, że tędy jedzie rower. To stwarza zamieszanie i niebezpieczne sytuacje – mówi czytelnik. – Sam zostałem nieprzyjemnie potraktowany przez rowerzystę, z którym weszliśmy sobie w drogę. Technicznie oboje mieliśmy rację, jednak tak nie powinno być.

