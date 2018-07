Zdjęcie ilustracyjne

Studzienki i hałas. To przeszkadza mieszkańcom

Zgłoszenie do rubryki „MINUS”. Robert pisze w imieniu mieszkańców kamienicy przy ul. Chrobrego 72a, wieżowca – Chrobrego 130-128, 77-79. Takiego maila wysłał do redakcji i do zarządcy drogi (4 czerwca i 24 lipca) . „Zwracam się z prośbą o pilne naprawienie zjazdu z mostu na rzece Odra i zaniżonej studzienki oraz nierównego asfaltu w tym miejscu (zjazd z mostu po stronie skrzyżowania Oleśnicka-Chrobrego-Rybacka). Z powodu nierówności w godzinach nocnych występuje bardzo głośny hałas od pojazdów zjeżdżających z mostu, bardzo słyszalny nawet przy zamkniętych oknach. Zgodnie z e-mailem przesłanym 04.06.18 ponownie zwracam się z prośbą o regulację zapadniętych studzienek na państwa drodze numer 396 w Oławie od zjazdu z mostu na rzece Odrze ul. B. Chrobrego w stronę miasta (do wysokości domu handlowego Kwadraciak). W godzinach nocnych i porannych tiry poruszające się ta drogą wywołują ogromny hałas wjeżdżając w zapadnięte studzienki kanalizacyjne oraz nierówną nawierzchnię.

