Zdjęcie zrobione 20 marca o godz. 9.50

reklama

Tak dłużej być nie może!

Podesłane do naszej rubryki MINUS

– Kiedyś wywożono śmieci dwa razy w tygodniu, teraz dołożono jeden kontener i są wywożone tylko jeden raz na tydzień – skarżą się mieszkańcy ul. Rybackiej w Oławie. – Jakie są efekty, widać. To po prostu skandal! Zgłaszaliśmy to do różnych instytucji, ale poprawy nie widać.

Komentarz wydaje się zbędny.

(MON)

Kategoria artykułu: Minus