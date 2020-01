Mają tego dość! List od mieszkanki

– To trwa już około roku, a prośby o pomoc skierowane do odpowiednich urzędów są zwyczajnie ignorowane oraz zbywane – pisze mieszkanka. – Być może nagłośnienie problemu w mediach otworzy oczy urzędnikom i przypomni im o odpowiedzialności i celu zajmowanych stanowisk…

Poniżej publikujemy list w całości:

Spółdzielnia SM „ODRA” w Oławie podjęła się wynajęcia lokalu który pełni funkcję monopolowo-spożywczą w bloku mieszkalnym sąsiadując z klatkami. Niestety Spółdzielnia nie radzi sobie z istniejącym problemem i nie próbuje go w żaden sposób rozwiązać. Sprawa dotyczy sklepu „GRZEŚ” na ul. Chrobrego, którego mieszkańcy sąsiadujących klatek mają już serdecznie dość. Sklep ten pełni funkcję głównie zaspokajającą problemy alkoholowe stałych klientów, którzy spożywają swój procentowy napój na śniadanie, obiad i kolację. Nie byłoby oczywiście w tym nic złego (nie mamy zamiaru rozwiązywać tutaj problemu alkoholowego) gdyby szanowni klienci nie spożywali go zaraz po wyjściu ze sklepu w wejściu naszych klatek , pozostawiając po sobie wszystkie śmieci. Na prośbę mieszkańców pierwszym ruchem Spółdzielni (i niestety jedynym i ostatnim) został usunięty przy-klatkowy kubeł, który służył jako siedzisko dla klientów sklepu oraz z którego wylewający się smród resztek alkoholu przypominał wejście do podrzędnej pijalni aniżeli do własnego domu. Często spełniał też funkcję WC. Aktualnie śmieci są pozostawiane gdzie popadnie tj. skrzynka na ulotki, wnęka przy domofonie, kraty przy piwnicy. Nie muszę chyba opisywać nieestetycznego wyglądu, którego nie oczekują mieszkańcy spółdzielni, płacąc comiesięczne składki.

Drugą kwestią jest bezpieczeństwo. Wystające przed klatką bandy pijaków, których trzeba prosić łaskawie o przesunięcie się jeśli chcemy wejść do własnego domu. W bloku mieszkają dzieci, które boją się rano wychodzić do szkoły. Osoby starsze boją się wychodzić po zmroku. Prośby mieszkańców o odejście i nie spożywanie alkoholu w wejściu klatki są wyśmiewane z nawiązką epitetów.

Co robi sklep którego obowiązkiem jest interweniowanie w przypadku spożywania alkoholu w jego obrębie? Niestety sklep nie czuje się w żadnym punkcie winny i nie widzi problemu. Zamontowana zewnętrzna kamera, chyba nie spełnia swojej funkcji skoro pracownicy sklepu „GRZEŚ” są ślepi na wystające grupy swoich klientów swobodnie spożywających alkohol. Sklep również najprawdopodobniej nie ma zamiaru podjęcia się chociażby problemu śmieci – nie chcąc wystawić kubła na śmieci swoich klientów. Mieszkańcy którzy „wypychają” śmieci przed klatkę są atakowani stwierdzeniem, że sami podrzucają swoje butelki po alkoholu przy wejściu do sklepu. Śmieszne jest, że śmieci są zauważane, ale kilka osób pijących wódkę już nie. Jednak jest to w pełni zrozumiałe – po co atakować swoich klientów z których jest główny dochód?

Jak już wspomniałam problem od roku pozostaje bez zmian, zostały wystosowane pisma do spółdzielni, burmistrza, swoich czynności podjęła się również Policja oraz Straż Miejska. Służby podjęły swoje czynności i chwilowo było widać poprawę, lecz wraz ze zmniejszeniem się liczby patroli problem powraca. Najbardziej rażąca jest postawa Spółdzielni, która w pierwszej kolejności odpowiada za komfort życia mieszkańców. Szkoda, że ruchy w tej sprawie oraz odpowiedzi na pisma mieszkańców nie przychodzą tak szybko jak podwyżki. Uprzedzamy, że nie zostawimy tak tej sprawy, dopóki nie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Pójdziemy dalej jeśli będzie taka potrzeba. Chcemy mieszkać w spokoju, bez codziennych przepychanek i brudów klientów sklepu GRZEŚ.

W imieniu mieszkańców będę wdzięczna za publikację naszego problemu. W załączniku przesyłam zdjęcia, które najlepiej obrazują z czym musimy codziennie walczyć wchodząc do własnego domu.

Z poważaniem

w imieniu mieszkańców

Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji)

Kategoria artykułu: Minus