Uniatowski Metamorphosis

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na koncert „Uniatowski Metamorphosis”, który odbędzie się 29 października o godz. 19:00 w OWE Odra przy ul. Młyńskiej 3 (filia nr 1 Centrum Sztuki w Oławie). Bilety normalne w cenie 95 zł i ulgowe w cenie 75 zł do nabycia w kasie OWE Odra i online na kultura.olawa.pl.

Sławek Uniatowski wraz z zespołem odwiedzi Oławę po raz pierwszy. Artysta zaprezentuje materiał z debiutanckiego albumu, który wybrzmi wyjątkowym barytonem wokalisty. W programie koncertu znajdą się również niezapomniane utwory Zbigniewa Wodeckiego.

W kwietniu 2018 roku Artysta wydał swój pierwszy autorski długogrający album „Metamorphosis”. To zbiór 13 kompozycji Sławka Uniatowskiego, do których teksty on sam oraz zaproszeni do współpracy: Tomasz Organek, Janusz Onufrowicz oraz Michał Zabłocki. Album jest kompilacją jazzu, soulu i ambitnego popu, a tytułowa metamorfoza symbolizuje muzyczne poszukiwania artysty na przestrzeni lat, które łączą się tworząc debiutancki krążek Uniatowskiego.

Sławek Uniatowski – wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista urodził się 11 maja 1984 roku w Toruniu. Miał 5 lat, gdy rozpoczął samodzielną naukę gry na instrumentach klawiszowych. Szybko zainteresował się jazzem, co z kolei zapoczątkowało jego karierę wokalną. Jako nastolatek zaczął komponować i pisać teksty piosenek. Współtworzył toruński zespół Kije, w którym komponował oraz grał na syntezatorach.

Wiosną 2005 roku wziął udział w czwartym sezonie talent show „Idol” w telewizji Polsat. Dotarł do finału, a ostatecznie zajął drugie miejsce. W tym samym roku wraz z Marylą Rodowicz nagrał utwór „Będzie to co musi być”, wydany na jej płycie „Kochać”. W 2006 roku nagrał piosenkę „Kocham cię”, która trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu „Ja wam pokażę” w reżyserii Denisa Delica. W tym samym roku wystąpił wraz ze Zbigniewem Wodeckim oraz Janem Kantym Pawluśkiewiczem podczas XLIII Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Pod koniec 2008 roku założył zespół Uniatowski Project. W 2010 roku zajął pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, gdzie wykonał utwory „Wymyśliłem ciebie” Andrzeja Zauchy oraz „This Never Happened Before” Paula McCartneya. W 2011 roku wziął udział w projekcie „Poland Why Not”, z którym koncertował m.in. w Indiach i Japonii. W 2012 roku wraz z Poet`s Corner nagrał singiel „Angel in my arms”.

W 2014 roku podczas koncertu „Grzegorz z Ciechowski. Spotkanie z legendą” zaśpiewał utwór „Tak… Tak… To ja” z repertuaru Obywatela G.C. przy akompaniamencie Polskiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Orkiestry Adama Sztaby.

W międzyczasie koncertował z big bandami wykonując repertuar Franka Sinatry, Tony`ego Bennetta, Nat „King” Cole`a, Cheta Bakera czy Ellie Fitzgerald, m.in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

W 2016 roku uświetnił koncert z okazji 100. Rocznicy urodzin Franka Sinatry w radiowej Trójce. Zaśpiewał tam wraz z Kubą Badachem, Januszem Szromem oraz Wojciechem Myrczkiem przy akompaniamencie Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Koncert wydano na albumie „Koncerty w Trójce vol. 20 – Frank Sinatra 100-lecie urodzin”.

6 września 2016 roku wystąpił z Davidem Fosterem podczas koncertu z okazji obchodów 71. rocznicy uzyskania niepodległości przez Indonezję zorganizowanych w Warszawie przez Ambasadę Indonezji.

25 września 2016 roku w Filharmonii w Szczecinie przedpremierowo zaprezentował materiał z autorskiego albumu „Metamorphosis” rozpisany na orkiestrę symfoniczną i zaaranżowany przez Daniela Nosewicza.

„Metamorphosis”, wydany ostatecznie w 2018 roku, to ważny album dla Uniatowskiego – po wielu latach od telewizyjnego debiutu, artysta wydał autorski album na swoich zasadach i z własnymi kompozycjami.

