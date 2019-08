Jeszcze tylko kilka dni zapisów! Czy Oława jest gotowa na to wydarzenie? VIDEO

Oława. Do 20 sierpnia trwa rekrutacja par do pierwszej edycji gry terenowej Oława Express

Grę zaplanowano na 7 września. Wtedy też będzie się odbywał event Letnie Party.

Formuła gry terenowej znana jest głównie z telewizyjnego popularnego programu „Azja Express” i późniejszego „Ameryka Express”. Jednak pierwsza gra typu City Express w naszych okolicach, realizowana była z sukcesem już trzykrotnie w Strzelinie przez stowarzyszenie „Gramy o życie”. W każdej z edycji uczestnicy musieli w jak najkrótszym czasie dotrzeć do różnych punktów na terenie Strzelina i okolic, gdzie byli zobligowani wykonać zarówno zadania fizyczne, jak i umysłowe.

Organizatorami oławskiej edycji są: Centrum Sztuki w Oławie oraz Express City i stowarzyszenie „Gramy o życie”. Medialny patronat objęła nasza redakcja.

Ta oławska gra terenowa połączona będzie ze zbiórką charytatywną na rzecz oławskiego Przytuliska „Podaj Łapę”. W każdym punkcie miasta na uczestników będą czekać zadania do, wykonania – sprawnościowe, ale także wymagające sprytu, a przede wszystkim współpracy.

Trwa rekrutacja par do Oława Express.W zabawie mogą brać udział dwójki, których członkowie ukończyli 16 lat, dobrane samodzielnie bądź przez organizatorów. Pary mogą być mieszane (kobieta- mężczyzna) bądź składające się z graczy tej samej płci. Organizatorzy zapraszają wszystkich: młodzież, dorosłych, przedstawicieli władz, lokalnych firm, instytucji i organizacji do udziału w zabawie.

Można się zgłaszać telefonicznie pod numerem: 660-875-927, mailowo: [email protected] lub na facebooku Express City. Zapisy potrwają do 20 sierpnia. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie regulaminu imprezy, dostępnych na stronie https://www.facebook.com/Expresscity2019/ oraz wniesienie opłaty w wysokości 15 zł od pary na konto 92 9588 0004 0000 6044 2000 0270 (opłata jest przeznaczona m.in. na koszty ubezpieczenia uczestników gry).

O co w tym chodzi?

Na wydarzeniu facebookowym organizatorzy informują:

Jest dużo tajemnic i sekretów odnośnie konkurencji i miejsc, w których się one odbywają. Jest również dużo pytań z waszej strony odnośnie tego na czym to wszytko polega❓

Tak więc zacznijmy od początku…

Zabieramy wam wszystko, co może ułatwić wam przebieg gry 🎲 – pieniądze 💸, jedzenie 🥐, telefony📱. Tu musicie liczyć na pomoc i życzliwość spotykanych osób. 👫

Początkiem waszej drogi jest rejestracja w wydarzeniu jednego z miast.🌆

Formularz zgłoszeniowy jest podpięty na początku każdego wydarzenia.📃

Kolejnym krokiem jest wpłata wpisowego 💰na wskazane konto oraz spotkanie na konferencji prasowej 📽w trakcie której uczestnicy po raz pierwszy maja okazję się poznać.🤝

Kolejnym krokiem jest sama gra, która składa się z dwóch etapów.

Pierwszym jest jak najszybsze dostanie się do stacji, która jest zakodowana zagadką bądź szyfrem.Tu liczy się czas dotarcia do wyznaczonego punktu. 🏃‍♀️🏃‍♂️Następnie po zameldowaniu się w wyznaczonym miejscu, para wykonuje zadanie, za które również dostaje punkty !

Konkurencje są umysłowe 🤔, fizyczne🧗‍♂️ i nieraz wymagające kreatywnego podejścia i przełamania własnych słabości.

Suma dwóch etapów gry wyznacza miejsce w rankingu. 🔝Para z najgorszym wynikiem nie bierze udziału w dalszej grze.W trakcie całej zabawy zbieramy pieniądze do spersonalizowanych puszek na cele charytatywne. 💶Pozostałe pary dostają kolejne koperty z wskazówkami do następnych miejsc. W finale biorą udział dwie najlepsze pary 🥇🥈które walczą o pierwsze miejsce w danym wyścigu. Zwycięska para jest tylko jedna.🏆

