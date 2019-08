Pokażą piękno muzyki organowej

Jelcz-Laskowice. Kultura. Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza w sierpniu na VI Międzynarodowy Festiwal Wokalno-Organowy

Koncerty mają na celu popularyzację piękna kameralnej muzyki organowej w środowisku melomanów. Specyficzny charakter festiwalu polega na współbrzmieniu organów jako instrumentu przewodniego wraz z innymi instrumentami, śpiewem solistów lub zespołami wokalno-instrumentalnymi. Ważne jest także wspieranie twórczości muzyków i kompozytorów. Organy bowiem nie służą jedynie oprawie liturgicznej, lecz stanowią wszechstronny instrument, a muzyka organowa to nie tylko gatunek sięgający dalekiej historii, ale z powodzeniem rozwija się współcześnie.

Kościół pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach jest wyposażony w wysokiej klasy trzydziestodwugłosowe organy. W tym roku funkcję dyrektorów artystycznych festiwalu pełnią Jan Drozdowicz – organmistrz, członek Światowej Federacji Budowniczych Organów oraz Łukasz Romanek – muzyk, pedagog, wicedyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Koncerty będą się odbywały 11 i 25 sierpnia oraz 8 i 22 września. Wszystkie rozpoczną się o godz. 19.00. Wstęp wolny.

11 sierpnia wystąpią Aneta Romanek i Łukasz Romanek (organy) oraz Jan Kutkowski i Anna Kutkowska (skrzypce).

Aneta Romanek jest absolwentką wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Studiowała w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz dr hab. Piotra Rojka. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach interpretacji i improwizacji organowej, które prowadzili m.in.: Johann Trummer, Gijs van Schoonhoven, Peter van Dijk, Thierry Escaich, Naji Hakim, Dariusz Bąkowski-Kois oraz Tomasz Adam Nowak. Brała udział w konkursach organowych w Rumi, Krakowie, Warszawie oraz w Poznaniu. Otrzymała wyróżnienie na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Organów w 2012 roku. Koncertowała jako solistka w Polsce oraz w Czechach, a także występowała z orkiestrą Narodowego Forum Muzyki. Jest konferansjerem muzycznym Międzynarodowego Festiwalu Non Sola Scripta we Wrocławiu oraz Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Jelczu-Laskowicach.

Łukasz Romanek ukończył wrocławską Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Studiował w klasie organów prof. Magdaleny Czajki oraz prof. Andrzeja Chorosińskiego i dra Piotra Rojka. Doskonalił swoje umiejętności na kursach interpretacji i improwizacji organowej prowadzonych przez najwybitniejsze osobistości świata muzyki organowej. Koncertuje jako solista i kameralista w wielu kościołach i salach koncertowych w Polsce, a także w Holandii i Niemczech. Obecnie posługuje jako organista i dyrygent chóru w parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu. Jest również pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, gdzie prowadzi klasę organów oraz zajęcia z improwizacji organowej.

Jan Kutkowski naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku sześciu lat w Szkole Muzycznej I st. w Oławie. Następnie uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ucząc się w klasie skrzypiec mgr Magdaleny Płociennik. W 2012 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie skrzypiec prof. Michała Grabarczyka oraz dr hab. Doroty Kwiecińskiej-Erenz. Swój warsztat gry doskonalił również na Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w Zell an der Pram, Łańcucie oraz Kudowie Zdroju, pod okiem wybitnych pedagogów: Idy Haendel, Tomasza Tomaszewskiego, Romana Lasockiego, Bartosza Bryły, Michała Szykulskiego oraz Szymona Krzeszowca. Brał udział w licznych Konkursach Skrzypcowych, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Występował jako solista i kameralista w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Niemczech, Francji, Rumunii oraz Rosji. Gra na instrumencie Marcina Czternastka z 1926 roku.

Anna Kutkowska naukę rozpoczęła w wieku 6 lat w szkole muzycznej w Oławie a następnie kontynuowała ją w klasie Magdaleny Płociennik oraz Tomasza Stockiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Obecnie to studentka III roku Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie skrzypiec dr hab. Doroty Kwiecińskiej-Erenz. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów skrzypcowych m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych w Elblągu oraz Przesłuchań CEA (2016). Anna Kutkowska gra także w trio fortepianowym, wraz z którym odniosła szereg sukcesów m.in. zdobyła II miejsce na IX Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Rzeszowie oraz III miejsce na XXXIV Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach mistrzowskich, doskonaląc swój warsztat artystyczny pod okiem takich profesorów jak Michał Grabarczyk czy Tomasz Tomaszewski. Współpracuje z najlepszymi orkiestrami młodzieżowymi w Polsce.

