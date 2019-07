To już w sobotę! W Wójcicach zagrają dla Krzysia

Gmina J-L. Kultura. Każdy dzień Krzysia to walka o wszystko, o każdą nawet z pozoru banalną czynność. W tej batalii pomóc chcą organizatorzy festiwalu „Fala Rocka”, który 27 lipca będzie się odbywał w Wójcicach



To już druga edycja tej charytatywnej imprezy, przepełnionej muzyką. Wszystko rozpocznie się o 16.00 warsztatami gry na gitarze i bębnach dla dzieci. Potem wystąpią Khra Daliva, 4 Dziki, Mudride, The Perfumes, Koniec Świata oraz Black Drums Icon.

Wyjątkowo ciekawie zapowiada się występ zespołu Koniec Świata – rockandrollowo-folkowej wizytówki Śląska. Od 2000 roku zagrał ponad 1000 koncertów w Polsce, a także Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Słowacji i Ukrainie. Występował na największych festiwalach, takich jak Przystanek Woodstock, Jarocin Festiwal, Seven Festival, Cieszanów Festival. Na siedmiu albumach wydanych przez Koniec Świata, znajdziemy energetyczne utwory o miłości, rewolucji i życiu w metropolii, zawieszonej gdzieś poza czasem i szerokością geograficzną.

W trakcie festiwalu odbędą się również licytacje, z których dochód trafi na konto Krzysia Jendrusiaka, pięciolatka, który zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym, padaczką oraz atetozą. Urodził się za wcześnie, przeszedł operację serca i szereg różnych zabiegów. Krzyś to niesamowita iskierka, z ogromną determinacją do walki, a ponadto bardzo pogodny chłopiec, który czaruje uśmiechem, uwielbia ludzi i przede wszystkim skrada serca przy bliskim poznaniu. Jego każdy dzień wypełniony jest wielospecjalistycznymi zajęciami (od poniedziałku do niedzieli ma łącznie 21 terapii, 12 z nich to zajęcia prywatne). W ciągu roku jeździ również na turnusy rehabilitacyjne – w zależności od możliwości finansowych rodziców Krzysia jest ich od 4 do 9 rocznie. Chłopiec jest w trakcie terapii komórkami macierzystymi. Jedna seria to koszt około 45 tysięcy złotych.

Dzięki determinacji rodziców i wielu terapiom Krzyś dziś chodzi, a jeszcze w styczniu 2017 roku nie potrafił stać nawet z pomocą sprzętu. Obecnie prawie biega za młodszą siostrą, co przy dziecięcym porażeniu mózgowym jest ogromnym sukcesem.

Chłopiec jeszcze nie mówi, ale i w tym zakresie widać progres. Zaczął gaworzyć i pojawiła się szansa, że w przyszłości będzie mógł sprawnie, samodzielnie funkcjonować. Uczyć się, pracować, studiować i założyć rodzinę. Każdy kolejny krok wiąże się jednak z kolejnymi wydatkami. A te cały czas należy liczyć w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych. Przyda się każda pomoc!

Krzysiowi możesz pomóc również przez wpłatę bezpośrednią na stronie https://rik.pl/krzys/.

– Nasz synek, to niesamowita iskierka, pełna radości i ogromnej pogody ducha – opowiadają rodzice. Krzysiowi praktycznie nigdy nie znika uśmiech z buzi, wciąż jest ciekawy świata i ludzi. Jest bardzo otwartym i radosnym chłopcem. To również mały „tytan pracy”, każdego dnia walczy i małymi kroczkami dąży do celu, by być pełnosprawnym w swojej niepełnosprawności.

(kt)

