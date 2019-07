Paweł Ożga, dyrektor artystyczny

III Oławskie Lato Organowe. VIDEO

Przez wszystkie środy sierpnia w kościele śś. Ap. Piotra I Pawła w Oławie odbywać się będą koncerty organowe. Rusza bowiem III Oławskie Lato Organowe. Festiwal, choć funkcjonujący z przerwami (I edycja rok 2012, II edycja rok 2014) zawsze gromadził sporą liczbę melomanów dobrej muzyki.

Po 5 latach przerwy Oławskie Lato Organowe rusza pełną parą. Zaplanowano cztery koncerty. Zainauguruje je w środę 7 sierpnia o godz. 19:00 koncert dr. Tomasza Głuchowskiego, klawesynisty, organisty kościoła OO. Dominikanów we Wrocławiu, wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Program koncertu inaugurującego będzie nawiązywał do programu wykonanego podczas poświęcenia naszych organów w dniu 18 kwietnia 1926 roku, kiedy to ówczesna społeczność Oławy po raz pierwszy usłyszała brzmienie nowego instrumentu. Nie zabraknie muzyki Johanna Sebastiana Bacha i improwizacji.



Drugi koncert będzie miał miejsce 14 sierpnia. Za organami naszego kościoła zasiądzie Jakub Choros – organista kościoła seminaryjnego Księży Misjonarzy w Krakowie. Artysta swój repertuar ukierunkuje głównie na stylistykę organów, które posiadamy, a jest ona romantyczna. Podczas tego koncertu będziemy mogli wysłuchać m.in. Symfonii Organowej Ch.-M. Widora, w której organy swoim brzmieniem i możliwościami zastąpią całą orkiestrę symfoniczną. Z racji wigilii Uroczystości Wniebowzięcia NMP pojawi się również akcent maryjny.

21 sierpnia zaplanowano koncert kameralny na obój i organy. Wykonawcami koncertu będą: Barbara Kamińska – obój, Julianna Petzuch – organy. Obie panie przyjadą do nas z Akademii Muzycznej w Katowicach. Podczas koncertu wysłuchamy utwory niemieckich kompozytorów epoki romantyzmu – tutaj znowu ukłon w stronę dawnego Ohlau i szaty brzmieniowej naszego instrumentu. Nie zabraknie również znanych utworów w transkrypcji na obój, w tym również tych, które swoje korzenie mają w muzyce filmowej. Udział w tym koncercie może być niepowtarzalną okazją do posłuchania i zobaczenia z bliska drewnianego instrumentu dętego jakim jest obój.

Koncert finałowy, który odbędzie się 28 sierpnia wykona dr Michał Kocot z Instytutu Muzyki Uniwersytetu w Zielonej Górze. Artysta kształcił swoje umiejętności nie tylko na kilku polskich uczelniach ale również poza jej granicami. Swój kunszt zaprezentuje wykonując muzykę takich kompozytorów jak Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Felix Mendelssohn. Ten ostatni kompozytor, choć znany większości jedynie z Marsza Weselnego, jest autorem wspaniałych utworów na organy a przede wszystkim odkrywcą zapomnianego z duchem czasu J. S. Bacha. Myślę, że przygotowany repertuar będzie godny miana wielkiego Finału III Oławskiego Lata Organowego i w pełni zaprezentuje brzmienie organów.

Od poprzednich edycji funkcjonowanie organów wybudowanych przez firmę Rieger uległo poprawie. Stało się to głównie dzięki wymianie dmuchawy (zamontowano dmuchawę cichobieżną, która czerpie powietrze o takiej samej temperaturze jaka panuje w instrumencie, co wpływa korzystnie na działanie skomplikowanych mechanizmów) oraz dzięki przeprowadzeniu kapitalnego remontu kontuaru, czyli stołu gry. Kontuar został gruntownie odnowiony i usunięto z niego wszelkie usterki. Choć w ostatnim czasie instrument jest strojony przed wszystkimi ważnymi uroczystościami, co znacząco poprawia brzmienie i odbiór instrumentu, to jednak ciągle potrzebuje gruntownego remontu. Wstęp na wszystkie koncerty będzie wolny ale wszystkie osoby chętne będą mogły złożyć datek na bieżące naprawy instrumentu.

Każdy z koncertów będzie nagrywany z nadzieją na utworzenie pamiątkowej płyty. Organizatorzy zadbają zarówno o odpowiedni komentarz na temat słuchanej muzyki jak i postarają się przedstawić działanie oraz budowę organów – króla instrumentów. Słuchacze będą mogli liczyć nie tylko na świetną muzykę w wykonaniu artystów z różnych stron Polski ale również na multimedia i wystawy o tematyce organowej.

Kategoria artykułu: Kultura