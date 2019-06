Różne smaki i muzyka

Jelcz-Laskowice. Kultura. Od 28 do 30 czerwca będzie trwał II Zlot Food Trucków. W sobotę odbędą się koncerty, które odwołano w maju, podczas Dni Jelcza-Laskowic. Wystąpią O.S.T.R. i Afromental. Nie zagra za to Agata Sobocińska

Food trucki staną na terenach zielonych przy ulicy Basenowej. Warto przyjść z pustym żołądkiem, bo poprzednie edycje imprezy udowodniły, że ciężko wyjść z niej głodnym. Kulminację wydarzeń zaplanowano na sobotę. Objazdowe restauracje będą jednak otwarte również w piątek i w niedzielę. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

O.S.T.R. to tak naprawdę Adam Ostrowski. Muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jeden z najbardziej pracowitych i utalentowanych artystów w Polsce. Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym. Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko. Autor 20 autorskich albumów muzycznych. Posiadacz 7 platynowych i 6 złotych płyt, w tym jednej podwójnie i jednej potrójnie platynowej. Czterokrotny laureat Fryderyka – Nagrody Akademii Fonograficznej. Laureat nagrody Bestseller Empiku 2016 oraz nagrody kulturalnej Onetu O!Lśnienia 2016 w kategorii muzyka popularna. Od kilkunastu lat w nieprzerwanej trasie koncertowej. Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce. Jego płyty, wydawane z rozmachem w oprawie równej wydaniom specjalnym, wielokrotnie debiutowały na pierwszym miejscu zestawienia sprzedaży OLIS.

Sprzedaż albumu „Życie po śmierci” przekroczyła 100.000 egzemplarzy stając się najlepiej sprzedającą się płytą CD w Polsce w 2016 roku (zarówno pośród repertuaru polskiego jak i zagranicznego). Doceniony przez śp. Czesława Niemena, współpracował z Michałem Urbaniakiem i Januszem Grzywaczem. Razem z Kasią Nosowską był dyrektorem artystycznym trasy Męskie Granie 2013.

Afromental to zespół energicznych i bardzo uzdolnionych mężczyzn. Każdy z nich to wyrazista i nietuzinkowa postać. Zarówno prywatnie, jak i na scenie stanowią bardzo zgraną grupę. Muzyka, którą tworzą to wypadkowa inspiracji wszystkich członków zespołu, stylistycznie to mieszanka głównie rocka i hip-hopu.

Już debiutancki album zatytułowany „The Breakthru”, wydany w 2007 roku, został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy i krytyków muzycznych. Otrzymał m.in. nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2008 w kategorii – „Album Roku Hip-Hop/R`n`B”.

Lata 2012-2016 to bardzo duża aktywność koncertowa zespołu oraz zdominowanie ramówek telewizyjnych w Polsce dzięki udziałowi trzech członków zespołu w dwóch znanych na całym świecie muzycznych formatach telewizyjnych. Wojtka „Łozo” Łozowskiego można było zobaczyć w roli jurora programu „Must be the Music”, a Tomsona (Tomasza Lacha) i Barona (Aleksandra Milwiw-Barona) w „The voice of Poland”.

W kwietniu 2017 roku z zespołem rozstał się Łozo i Dziamas, a Afromental zaczął nowy rozdział w swojej historii. W maju 2017 ukazał się długo oczekiwany przez fanów film dokumentalny „Afromental – więcej niż jedno zwierzę” opowiadający historię powstania i 12-letniej działalności zespołu.

