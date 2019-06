Miasto świętuje! Na zlocie i dzień wcześniej

Oława. 22 i 23 czerwca na Miasteczku odbywają się Dni Koguta. Co będzie się działo?

– Święto miasta to nasz lokalny festiwal atrakcji, na który składają się różnorodne wydarzenia – mówi dyrektor Centrum Sztuki Anna Ślipko. – Zapewniamy, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Tegorocznym obchodom Dni Koguta towarzyszy rocznica 785 lat nadania praw praw miejskich naszemu miastu. Swój jubileusz 10-lecia obchodzi również Oławska Orkiestra Dęta. Po raz ósmy odbędzie się też Międzynarodowy Zlot Zabytkowych Pojazdów i – jak co roku – możliwe będzie zwiedzanie wieży ratuszowej oraz Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Margaret. Drugiego dnia wystąpią m.in. Kabaret Młodych Panów oraz Varius Manx & Kasia Stankiewicz.

Sobota

Od godz. 15.00 na Miasteczku będzie można korzystać ze strefy art z tematycznymi zabawami plastycznymi dla dzieci, grami planszowymi i innymi atrakcjami. Będą też stoiska branżowe oraz pokazy rycersko-historyczne. Korzenie miejskiej Oławy sięgają 1234 roku, stąd rozbudowane pokazy stref rycerskich: tkactwo, mennica, czerpanie papieru, młyno-piekarnia i stoisko kata.

O 16:00 rozpocznie się uroczysta Parada Orkiestr Dętych. Do 21.00 wystąpią: Orkiestra Dęta z Domaniowa, Orkiestra Dęta ze Środy Śląskiej, Orkiestra Dęta z Trzebnicy i Orkiestra Dęta z Oławy.

Na 21.30 zaplanowano koncert gwiazdy wieczoru – Margaret, czyli Małgorzaty Jamroży, która zadebiutowała na rynku fonograficznym w 2013 minialbumem „All I Need”. EP-ka promowana była przez singel „Thank You Very Much”, który notowany był na oficjalnych listach sprzedaży w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Piosenka była także trzecim najlepiej sprzedającym się utworem w Polsce w 2013 roku, za co ZPAV przyznał wokalistce wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku. W lipcu 2013 Margaret reprezentowała Polskę na Bałtyckim Festiwalu Piosenki w Karlshamn i zajęła drugie miejsce w finale.

W 2014 wydała swój debiutancki album studyjny, zatytułowany „Add the Blonde”, który uzyskał certyfikat platynowej płyty. Rok później Margaret wydała drugi album studyjny, zatytułowany „Just the Two of Us”, który nagrała w duecie z Mattem Duskiem i który zdobył status platynowej płyty. W 2017 został wydany kolejny album artystki zatytułowany „Monkey Business”. W 2018 z piosenką „In My Cabana” wystąpiła w finale szwedzkiego Melodifestivalen 2018, zajmując siódme miejsce. W tym samym roku jej piosenka „Byle jak” otrzymała tytuł Przebój Lata RMF FM i Polsatu 2018. Margaret jest laureatką nagród, takich jak: MTV Europe Music Awards, Kids` Choice Awards, Eska Music Awards czy SuperJedynki.

Niedziela

W drugim dniu święta miasta po raz ósmy odbędzie się Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych. Rozpoczęcie imprezy o 12.30. W tym roku będzie można zobaczyć ok. 1000 perełek zabytkowej motoryzacji. W programie wiele atrakcji: konkursy z nagrodami, pokazy, prezentacje i licytacje. Po raz kolejny zlot poprowadzą Patryk Mikiciuk oraz Paweł Gołębski. Na zlocie podsumowane zostaną dwa towarzyszące mu wydarzenia: III Oławski Charytatywny Rajd Koguta oraz akcja Składak Challange, w której udział zapowiedzieli m.in. Filip Chajzer i Marcin Prokop.

Około godziny 19.00 wystąpi Kabaret Młodych Panów, obchodzący w tym roku jubileusz 15-lecia na kabaretowej scenie. Robert Korólczyk, Mateusz Banaszkiewicz, Bartek Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk nie próżnują i zdobywają kolejne szczyty w swoim dorobku artystycznym. Pochodzą z Rybnika, ale obecnie doprowadzają do łez (ze śmiechu oczywiście) fanów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego, co aktualnie się dzieje, sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono wiernych fanów, ale także uznanie krytyków.

O 20:30 zagrają Varius Manx & Kasia Stankiewicz. Powrót Kasi Stankiewicz do zespołu Varius Manx z okazji obchodów 25-lecia zespołu był niezwykle wyrazistym momentem w życiu zespołu oraz bardzo zauważalnym na rynku muzycznym. Znakomity odbiór jubileuszowej trasy koncertowej (cały worek nagród przywieziony z Festiwalu Opolskiego) bardzo dobrze przyjęty wspólny utwór „Ameryka” oraz fantastyczny odbiór fanów scementowały współpracę na kolejne lata. Historia zespołu Varius Manx piszę się dalej. Po 21 latach od rozstania zespołu z Kasią Stankiewicz i po 7 latach od ostatniego albumu zespół powraca w najlepszej możliwej kondycji i zabiera słuchaczy prosto do serca lasu. Powstaje nowy album „ENT” – owoc wspólnej pracy ludzi, którzy odważyli się „wejść do tej samej rzeki” – a to zdarza się niezwykle rzadko. Premiera krążka odbyła się 13 kwietnia 2018.

*

Przez dwa dni imprezy w godz. 15.00 – 20.30 będzie można zwiedzać Izbę Muzealną Ziemi Oławskiej, ratuszowe piwnice oraz wieżę, z której widać rozległą panoramę miasta. Wieża jest najstarszą częścią ratusza. W dolnej części czworoboczna, wyżej ośmioboczna z tarczami zegarowymi, pomiędzy którymi są postaci: księżyca, koguta, śmierci i rycerza, poruszane mechanizmem zegara, pochodzącym z 1718 roku!

Z przyczyn organizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie wieży jest możliwe w grupach dziesięcioosobowych, co pół godziny.

Organizatorami imprezy są Centrum Sztuki oraz Urząd Miejski w Oławie. Partnerami – Studio Reklamy „WENA” oraz Zabytkowe.pl. Event sponsorują takie firmy jak: Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. zo.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Oławie, Ergis S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., DS Smith Polska, Mobile Climate Control Sp. zo.o. Oława, Bank Spółdzielczy w Oławie, Autoliv Poland Sp. z o.o., Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o., The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.

Patroni medialni to:Gazeta Powiatowa-Wiadomości Oławskie, Olawa24.pl, Oławska Telewizja Kablowa i Oławski Serwis Informacyjny.

Kamil Tysa [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności