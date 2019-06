Będą bramki i kontrole! Zlot bez własnego piwka

Oława. Kultura. 17 czerwca zorganizowano konferencję prasową dotyczącą Dni Koguta, Rajdu Koguta i Zlotu Pojazdów Zabytkowych

Sekretarz Urzędu Miejskiego zaprosiła mieszkańców na wspólne obchody święta miasta. Mówiła, że 22 i 23 czerwca trzy imprezy połączą się w jedną. Naczelnik Wydziału Promocji podkreślał, że zarówno zlot jak i rajd stały się integralną częścią Dni Koguta. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przekazała dyrektor Centrum Sztuki, Anna Ślipko: – Na czas organizacji imprezy masowej została wprowadzona zmiana w organizacji ruchu zastępczego drogi od ul. Sienkiewicza. Droga będzie wykorzystywana przez przejazdy uprzywilejowane oraz dojazd artystów. 23 czerwca od godz. 8.00 na teren imprezy będą mogły wjeżdżać samochody zabytkowe. Uczestnikom imprezy udostępniony zostanie parking Starostwa Powiatowego. 22 czerwca w godz. 16.00-23.00, a 23 czerwca w godz. 10.00-23.00. Z uwagi na Zlot Pojazdów Zabytkowych wydzielone zostały dwie strefy imprezy masowej – pierwsza obowiązująca podczas zlotu oraz druga – w godzinach odbywania się koncertów.

Co to oznacza w praktyce? Od 12.00 do 18.00 za teren imprezy masowej będzie uznawana cała przestrzeń, na której będą stały zabytkowe samochody. Zaczynając od górki przy ul. 11 Listopada, kończąc przy Termach Jakuba. Teren zostanie oznaczony taśmą oraz odgrodzony barierkami. Wejść będzie można tylko przez sześć ustawionych w różnych miejscach barierek. Wejścia będą widoczne, oznakowane tablicami informacyjnymi. Nie będzie można wnosić własnego alkoholu, a spożywanie go będzie dozwolone tylko w wyznaczonym ogródku piwnym. Każda osoba wchodząca na teren imprezy będzie podlegała kontroli. Sprawdzane będą również pojazdy.

Od godz. 18.30 do 23.30 teren imprezy masowej zostanie przeniesiony do strefy przylegającej do sceny i będzie ogrodzony barierkami, tak jak w pierwszym z Dni Koguta. Wcześniejsze obostrzenia będą więc już obowiązywały tylko przy samej scenie. – Zdecydowaliśmy się na takie kroki ze względów bezpieczeństwa – podkreślała na konferencji Ślipko. – Zawsze robiliśmy wszystko, by jak najlepiej zabezpieczyć event, ale wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że lepiej dmuchać na zimne. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zasad.

Na rajd i zlot zapraszał Tomasz Jurczak z firmy „Wena”. Rajd ruszy 20 czerwca o 12:30 z Miasteczka, tuż po procesji Bożego Ciała: – Zapraszamy wszystkich mieszkańców, by przyszli zobaczyć, jak startujemy. Procesja kończy się w Rynku więc wielu z nich będzie miało kilka minut do nas na Miasteczko. Będzie wiele świetnych samochodów i wspaniała impreza. Mamy też wolne miejsca w dwóch autobusach, które pojadą z nami. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się zabrać, do środy może się u nas zgłosić! Jedyny warunek to wpłacenie 100 zł na oławski Dzień Dziecka!

Rajd rozpocznie się w Oławie, potem kierowcy pojadą do Boszkowa, Karpacza i Nysy. Wrócą w niedziele, na Zlot Pojazdów Zabytkowych. Zlot po raz kolejny będzie prowadził Patryk Mikiciuk. Pojawią się również autorzy telewizyjnego programu „Zawodowi Handlarze”.

Zarówno rajd jak i zlot to imprezy charytatywne. Już teraz na koncie organizatorów jest ponad 35 tysięcy złotych. Cel jest jednak ambitny, Tomasz Jurczak i jego współpracownicy chcieliby zebrać 100 tysięcy dla oławskich fundacji i chorych dzieci.

Kamil Tysa [email protected]

