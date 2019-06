Zabawa w plenerze już za tydzień!

Dni Koguta 2019/ Oławskie Miasteczko (22-23.06)

Wielkimi krokami zbliżają się Dni Koguta. W tym roku zaplanowano je na 22 i 23 czerwca- Święto miasta to nasz lokalny festiwal atrakcji na który składają się różnorodne wydarzenia – mówi dyrektor Centrum Sztuki Anna Ślipko. – Zapewniamy, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Tegorocznym obchodom Dni Koguta towarzyszy rocznica 785 lat nadania praw praw miejskich naszemu miastu. Swój jubileusz 10-lecia obchodzi również Oławska Orkiestra Dęta. Po raz ósmy odbędzie się też Międzynarodowy Zlot Zabytkowych Pojazdów i – jak co roku – możliwe będzie zwiedzanie wieży ratuszowej oraz Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Margaret. Drugiego dnia wystąpią m.in. Kabaret Młodych Panów oraz Varius Manx & Kasia Stankiewicz.

Sobota

Od godz. 15.00 na Miasteczku będzie można korzystać ze strefy art z tematycznymi zabawami plastycznymi dla dzieci, grami planszowymi i innymi atrakcjami. Będą też stoiska branżowe oraz pokazy rycersko-historyczne. Korzenie miejskiej Oławy sięgają 1234 roku, stąd rozbudowane pokazy stref rycerskich: tkactwo, mennica, czerpanie papieru, młyno-piekarnia i stoisko kata.

O 16:00 rozpocznie się uroczysta Parada Orkiestr Dętych. Do 21.00 wystąpią: Orkiestra Dęta z Domaniowa, Orkiestra Dęta ze Środy Śląskiej, Orkiestra Dęta z Trzebnicy i Orkiestra Dęta z Oławy.

Na 21.30 zaplanowano koncert gwiazdy wieczoru – Margaret – jednej z najpopularniejszych młodych polskich piosenkarek, laureatki takich nagród jak: MTV Europe Music Awards, Kids` Choice Awards, Eska Music Awards czy SuperJedynki. Zadebiutowała w 2013 minialbumem „All I Need”, z której pochodzi singel „Thank You Very Much”, za który wokalistka otrzymała wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku. Piosenka notowana była na oficjalnych listach sprzedaży m.in. w Austrii, Niemczech i we Włoszech. Od tamtego czasu wokalistka wydała kilka kolejnych płyt, z których każda zyskała status platynowej.

Niedziela

W drugim dniu święta miasta po raz ósmy odbędzie się Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych. Rozpoczęcie imprezy o 12.30. W tym roku będzie można zobaczyć 1000 perełek zabytkowej motoryzacji. W programie wiele atrakcji: konkursy z nagrodami, pokazy, prezentacje i licytacje. Po raz kolejny zlot poprowadzą Patryk Mikiciuk oraz Paweł Gołębski.

Na zlocie podsumowane zostaną dwa towarzyszące mu wydarzenia: III Oławski Charytatywny Rajd Koguta oraz akcja Składak Challange, w której udział wezmą m.in. Filip Chajzer i Marcin Prokop.

Około godziny 19.00 wystąpi Kabaret Młodych Panów, obchodzący w tym roku swój Jubileusz 15-lecia na kabaretowej scenie. Robert Korólczyk, Mateusz Banaszkiewicz, Bartek Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk nie próżnują i zdobywają kolejne szczyty w swoim dorobku artystycznym. Wywodzą się z Rybnika, ale obecnie swoimi żartami doprowadzają do łez fanów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

O godz. 20.30 odbędzie się koncert Varius Manx & Kasi Stankiewicz. Powrót Kasi Stankiewicz do zespołu Varius Manx z okazji obchodów 25-lecia zespołu był bardzo wyrazistym momentem w życiu grupy, zauważonym na rynku muzycznym. Rok 2016 to pasmo niekończących się sukcesów. Znakomity odbiór jubileuszowej trasy koncertowej, cały worek nagród przywieziony z Festiwalu Opolskiego oraz fantastyczny odbiór fanów scementowały współpracę na kolejne lata.

*Przez dwa dni imprezy w godz. 15.00 – 20.30 będzie można zwiedzać Izbę Muzealną Ziemi Oławskiej, ratuszowe piwnice oraz wieżę, z której widać rozległą panoramę miasta. Wieża jest najstarszą częścią ratusza. W dolnej części czworoboczna, wyżej ośmioboczna z tarczami zegarowymi, pomiędzy którymi są postaci: księżyca, koguta, śmierci i rycerza, poruszane mechanizmem zegara, pochodzącym z 1718 roku!

Z przyczyn organizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie wieży jest możliwe w grupach dziesięcioosobowych, co pół godziny.

