Ognista „Carmen” na deskach „Odry”

W niedzielę 12 maja o godz. 14:00 Centrum Sztuki w Oławie zaprasza do Kina Odra na retransmisję „Carmen” z debiutującą w transmisji Met polską śpiewaczką Aleksandrą Kurzak

Polka wciela się w postać Micaëli a partneruje jej – Roberto Alagna. Tytułową Cygankę Carmen zagra Clémentine Margaine, a toreadorem Escamillem będzie Alexander Vinogradov. W roli dyrygenta – Louis Langrée.

„Carmen” Georges`a Bizeta jest nazywana najpopularniejszą operą świata. Tak wynika również z historii transmisji z Met, wspomniane przedstawienie wciąż dzierży palmę pierwszeństwa jako najbardziej popularna w historii transmisja do kin. Ognista Cyganka Carmen sama wybiera sobie kochanków, a jej uroda i temperament nie pozwalają żadnemu mężczyźnie przejść obok niej obojętnie. Oficer Don José pomaga jej uciec z aresztu i przeżywa chwile szczęścia u jej boku, choć przez to staje się dezerterem i bandytą. Gdy zostaje w końcu odrzucony przez niestałą w uczuciach Carmen, zabija kobietę. Met już dwa razy włączyła operę Bizeta do programu transmisji, bo jest to tytuł cieszący się największą popularnością wśród widzów zgromadzonych w salach kinowych całego świata. Hiszpańskie rytmy, słynne melodie habanery, seguidilli i kupletów toreadora czynią z „Carmen” wielki operowy przebój. Przedstawienie, w którym widzowie zapewne wyjątkowo skoncentrują swoją uwagę nie na postaci tytułowej, ale na Micaëli i Don Josém, w których role wcieli się operowe małżeństwo: Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, zostało zarejestrowane 2 lutego 2019. „Carmen” wyświetlona zostanie w oryginalnym języku (francuskim) z polskimi napisami. Czas trwania to około 3 godziny i 45 minut (w tym 1 przerwa).

Bilety normalne w cenie 30 zł i ulgowe w cenie 25 zł już dostępne w kasie Kina Odra oraz na kultura.olawa.pl.

