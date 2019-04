Międzynarodowy Festiwal Iluzjonistów

Oława. Kultura. Jeśli jesteście fanami magii to z pewnością spodoba się wam występ "Champions of Illusion". Ta najsłynniejsza międzynarodowa grupa iluzjonistów po wielkim europejskim tournee odwiedzi Oławę 27 października o godz. 16:00 w Ośrodku Współpracy Europejskiej "Odra" widzowie będą świadkami wielkiego show! Niesamowity spektakl, światowe gwiazdy, triki i sztuczki znane dotąd tylko z telewizji, będą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Na gościnnych występach pojawią się też znani polscy mistrzowie iluzji ze swoimi najlepszymi numerami. W realizacji poszczególnych iluzji często często będą uczestniczyć osoby zapraszane przez artystów z publiczności. Ktoś wyciągnie królika z kapelusza, ktoś inny poczuje się jak Alicja w Krainie Czarów. Występ jest przeznaczony dla wszystkich, od lat 5 do 105. Bilety kosztują 85 zł, można je kupić w kasie "Odry". Organizatorem wydarzenia jest: Impresariat Online. Bilety w sieci dostępne są na portalu: www.kupbilecik.pl. (kt)