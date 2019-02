Kabaret Nowaki – Za granicą żartu

Najnowszy program Kabaretu Nowaki „Za granicą żartu” będzie można obejrzeć w OWE ODRA 31 marca o godz. 16:00.

Kabaret tworzą: Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech artystów tworzy zupełnie nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej. Znani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni Tonight i Kabaret na żywo, gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. Ich żywiołem są jednak występy na żywo i bezpośredni kontakt z publicznością. To tu czują się jak ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę.

„Za granicą żartu” to najnowszy program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż. Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie nowy, kosmiczny wręcz wymiar. Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie i śmiech jakiego jeszcze nie zaznaliście.

Bilety w cenie 80 zł dostępne w kasie OWE ODRA i online na kultura.olawa.pl.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

