„Siłaczki” czyli o kobietach walczących o swoje prawa

Urząd Miejski w Oławie we współpracy z inicjatorkami Oławskiej Platformy Pomocy oraz Stowarzyszeniem Dolnośląski Kongres Kobiet zaprasza na bezpłatną projekcję filmu „Siłaczki”.

Siłaczki (70 min.) to fabularyzowany dokument opowiadający historię walki o równouprawnienie w Polsce. W rolach głównych zobaczyć możemy między innymi Marię Seweryn (jako Maria Dulębianka), Klarę Bielawkę (Paulina Kuczalska-Reinschmidt) i Martę Ojrzyńską (Justyna Budzińska-Tylicka).

Ludźmi jesteśmy i ludzkich praw żądamy! – przekonywała Kazimiera Bujwidowa, orędowniczka zniesienia zakazu wstępu kobiet na uniwersytety.

Odważmy się być wolnymi! – zachęcała Maria Dulębianka, pierwsza kandydatka na posła do sejmu, w czasie kiedy kobiety nie miały jeszcze praw wyborczych.

Chcemy całego życia! – krzyczała Zofia Nałkowska, żądając równości nie tylko pod względem politycznym, ale także obyczajowym.

Bez różnicy płci! – postulowała Paulina Kuczalska, nazywana – nie bez powodu – papieżycą feminizmu.

Walczyły o prawa w kraju, którego nie było wówczas na mapie.

Bojownice, patriotki, aktywistki, żołnierki, sufrażystki – to o nich opowiada fabularyzowany dokument Siłaczki.

– Mnóstwo kobiet na przełomie XIX i XX wieku poświęcało całą swoją energię na zdobycie praw równych mężczyznom, a my dziś nie wiemy o nich nic – mówi Marta Dzido, współtwórczyni dokumentu fabularyzowanego „Siłaczki”.

W „Siłaczkach” twórcy skupią się na historiach kobiet walczących o swoje prawa na długo przed tym, nim marszałek Józef Piłsudski zdecydował się na podpisanie dekretu nadającego kobietom czynne i bierne prawa wyborcze.

Całość filmu nie jest osadzona w przeszłości. Twórcy filmu, pokazują sufrażystki w kostiumie historycznym, idące jednak ulicami współczesnej Warszawy. W jednej ze scen kręconej na krakowskim rynku wzięli udział dzisiejszy mieszkańcy miasta.

Zapraszamy do obejrzenia tego niezwykłego dokumentu, który jest pierwszą tego typu produkcją w Polsce. Projekcja odbędzie się 18 lutego o godz. 18:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Oławie. Patronat nad tym wydarzeniem objął burmistrz Tomasz Frischmann.

Film powstał z inicjatywy twórców – Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego (Fundacja Obiektyw-Na) w koprodukcji z Miastem Warszawa-Dom Spotkań z Historią, Krakow Film Commission, Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”, współpracy z Fundacją Heinricha Bölla, partnerstwie z Miastem Poznań i przy wsparciu crowdfunderów na PolakPotrafi.pl

