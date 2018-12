Ding-dong! To już święta!

13 grudnia o godz. 18:00 Centrum Sztuki zaprasza na świąteczny koncert dzieci i młodzieży z artystycznych warsztatów piosenki Kamili Bakalarczyk-Kruk

Od tego roku szkolnego przy Centrum Sztuki w Oławie ruszyły warsztaty wokalne prowadzone przez Kamilę Bakalarczyk-Kruk. Na zajęciach dzieci, młodzież i dorośli poznają podstawy emisji głosu, czerpią radość ze śpiewu i przygotowują programy artystyczne. Pierwszym z nich jest koncert świąteczny. Na scenie pojawi się rozśpiewana grupa około 30 osób, która swoim występem chce także wspomóc potrzebujących.

Dla przybyłych gości przygotowanych zostało parę niespodzianek. Oprócz wspólnego śpiewania kolęd, pierniczków na powitanie, będzie można zabrać ze sobą do domu jedyne w swoim rodzaju ozdoby świąteczne. Dobrowolny datek do puszki zasili konto chorej koleżanki – Izy Kawałko.

Koncert świąteczny „Ding-dong! To już święta!” odbędzie się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Wstęp wolny!

