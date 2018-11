Z różnych nurtów

Jelcz-Laskowice. Kultura. Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza 30 listopada na koncert Kapeli Timingeriu

To rodzinny zespół powstały z potrzeby doświadczania muzyki jako sytuacji w konkretnym miejscu, czasie i kontekście. Muzykowanie jest dla tej grupy pretekstem do spotkania, sytuacją żywą i otwartą. Grają i śpiewają żywiołową, prowokującą do tańca muzykę cygańską, bałkańską i żydowską, tworząc nieskrępowaną atmosferę spotkania i zabawy. Początki kapeli sięgają wyprawy do Rumunii w 2009 roku. Od tamtej pory zespół urósł o kolejnych amatorów muzycznych przygód, podróżując z instrumentami po całej Polsce i za granicą – stopem, na rowerach, barką czy samochodem.

*

Kapela Timingeriu to wszechstronni artyści związani zarówno ze sceną muzyki alternatywnej (Małe Instrumenty, Sutari, Rajzefiber, Joint Devision, Ślina), jazzowej (Rybicki/Kozera, EABS, Sundogs) jak i z teatrem (Teatr Gardzienice, Teatr Pieśń Kozła).

*

W marcu 2015 roku ukazała się płyta pt. Radio Rom, będąca zapisem koncertu we wrocławskim Radiu Ram. 6 lipca 2018 miała miejsce premiera pierwszego studyjnego albumu Kapeli Timingeriu pod tytułem „Gadzie i Goje”.

*

Koncert w sali kameralnej MGCK rozpocznie się o godz. 19:00. Bilety ws cenie 15 zł są dostępne w biurze MGCK.



