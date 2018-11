Klasyka na salonach

Oława. Kultura. Centrum Sztuki zaprasza na koncert noworoczny w wykonaniu „West Side Sinfonietta NFM Orkiestra Salonowa”

Wydarzenie w Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra” zaplanowano na niedzielę 6 stycznia 2019. Początek o godz. 16:30.

Orkiestra nawiązuje do dziewiętnastowiecznej tradycji koncertów salonowych. Zespół współtworzą muzycy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu im. Witolda Lutosławskiego i Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Inicjatywa jest wyjątkowa na skalę Polski, a nawet Europy. Muzycy tych dwóch instytucji wymieniają się różnorodnymi doświadczeniami artystycznymi, dając znakomite i pełne pasji koncerty.

Zespół, zgodnie z dawną tradycją, jest prowadzony przez skrzypka, który pełni jednocześnie funkcję dyrygenta. Rolę tę powierzono wybitnym muzykom – koncertmistrzom: Pawłowi Maślance i Marcinowi Danilewskiemu. To oni tworzą trzon grupy wraz z doskonałym kontrabasistą Jackiem Sosną. Na scenie wystąpią również: Ewa Biegas – sopran i Przemysław Borys – tenor.

Repertuar jest różnorodny, obejmuje zarówno dzieła klasyczne, jak i muzykę salonową. Ta niezwykła orkiestra zawdzięcza swoje istnienie przychylności dyrektora Narodowego Forum Muzyki – Andrzeja Kosendiaka oraz dyrektor Filharmonii im. M. Karłowicza – Doroty Serwy.

W programie usłyszymy m.in.: „O sole mio” (E. Di Capua), „O mio babbino caro” z opery Gianni Schicchi (G. Puccini), „Czechen-Polka op.13” (J. Strauss syn), „Libiamo ne` lieti calici” z opery Traviata (G. Verdi), „Kaprys a-moll op. 1 nr 24” (N. Paganini), „Przetańczyć całą noc” z musicalu My Fair Lady (F. Loewe), „Time to Say Goodbye” (F. Sartori) czy tytułowe „Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki Wesoła Wdówka (F. Lehár).

Bilety normalne w cenie 55 zł i ulgowe w cenie 40 zł można kupować w kasie „Odry” oraz przez stronę www.kultura.olawa.pl.



