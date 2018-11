Pectus zagra w „Odrze”

Oława. Kultura. Centrum Sztuki zaprasza na magiczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Pectus

W roku 2016 zespół wydał płytę pt. „Kolędy przy kominie”. To płyta niezwykła, bo powstała w miejscu niecodziennym i pełnym pięknych rodzinnych emocji – w starym domu w Bogoniowicach. To tam dorastali Tomek, Marek, Mateusz i Maciek. Tam właśnie pojawiły się pierwsze marzenia o wspólnym zespole. Po wielu latach ten stary dom postanowili odnowić, dać mu nowe życie i stworzyli w nim rodzinne studio nagrań.

*

Zaprosili do swojego domu przyjaciół i przy ich współudziale stworzyli tradycyjną płytę z kolędami i pastorałkami. Pięknymi ludowymi dźwiękami płytę dopełnił zespół ludowy „Pogórzanie”, a nieco góralskich akcentów smyczkowych dołożył Szymon Chyc-Magdzin z Zespołu „Future Folk”. Tradycyjne polskie kolędy, proste, a jednak magiczne, tak jak i magiczne są Święta Bożego Narodzenia.

*

Koncert odbędzie się 14 grudnia o godz. 19:00 do OWE Odra przy ul. Młyńskiej 3. Bilety normalne w cenie 85 zł i ulgowe w cenie 60 zł do nabycia w kasie OWE Odra i online na www.kultura.olawa.pl.

(kt)