Wczoraj w oławskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż prac Krystyny Wołowskiej.

Wystawa „Dokąd” jest dostępna dla zwiedzających do końca października. Obrazy można oglądać w dni powszednie od godziny 8.00 do 18.00, a w soboty od 10.00 do 15.00.

(GK)

