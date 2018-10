„dokąd” – wystawa prac malarskich Krystyny Wołowskiej

Wszystko jest konsekwencją wcześniejszych wyborów, doświadczeń życiowych i twórczych. Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na wystawę prac Krystyny Wołowskiej „dokąd”, którą będzie można oglądać od 5 października w Galerii OKO (filia nr 2 Centrum Sztuki w Oławie – budynek Ośrodka Kultury przy ul. 11 Listopada 27).

Krystyna Wołowska jest autorką ponad 20 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 60 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Litwa, Chiny). Dyplom z malarstwa uzyskała w 1988 roku we wrocławskiej PWS SP – dzisiaj ASP, w pracowni prof. Stanisława Kortyki. W roku akademickim 1989/90 była laureatką stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Jest nauczycielem dyplomowanym, odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Jak sama pisze: „W swoich poszukiwaniach malarskich i rysunkowych inspiruję się odczuwalnymi przestrzeniami w pięknie zewnętrznego świata, które również utrwalam, fotografując dynamiczne kompozycje nieba i zakamarki naturalistycznych ogrodów. Z pasją uprawiam własny ogród i projektuję dla innych”.

Na wernisaż zapraszamy w piątek 5 października o godz. 18:00. Wystawę „dokąd” będzie można oglądać do końca października od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i w sobotę od 10:00 do 15:00. Wstęp wolny.

