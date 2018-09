Droga za widnokres. Wieczór twórczości Marka Grechuty

Podczas koncertu usłyszymy utwory prezentowane przez Zespół oraz przez zaproszonych gościnnie solistów: Urszulę Milewską i Kacpra Siekirkę. Muzykę na nowo zaaranżował Jacek Zamecki, a akompaniować wszystkim artystom będzie Łukasz Perek.

„Droga za widnokres…” to nowa muzyczna odsłona znanych utworów z repertuaru Marka Grechuty napisana na zespół wokalny. Czy rozpoznacie Państwo tak znane wszystkim frazy muzyczne jak „Świecie nasz”, „Świat w obłokach”, „Gdziekolwiek” czy tytułową „Drogę za widnokres”?

Zapraszamy serdecznie. Wstęp na wydarzenie jest nieodpłatny.

