Idol nastolatek, festiwal kolorów i mnóstwo innych atrakcji

9 września na Miasteczku odbędzie się „Letnie Party”. Gwiazdą tej młodzieżowej imprezy będzie Dawid Kwiatkowski

To 22-letni wokalista, autor tekstów i kompozytor. Największe odkrycie roku 2013. Najgłośniejszy debiut dekady i najbardziej pożądana młoda osoba polskiej sceny muzycznej. W okresie premiery każdy z jego albumów znalazł się w Top 5 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce.

Zaczynał jako siedemnastolatek

19 lipca 2013 roku odbyła się premiera debiutanckiego singla piosenkarza pod tytułem „Biegnijmy”. Utwór został wydany nakładem HQT Music Group, a produkcją zajęło się Adi Owsianik Group. 29 października 2013 roku został nagrodzony dwiema statuetkami w kategoriach „Modny Debiut ESKA.pl” oraz „Odkrycie Roku” podczas gali Glam Awards 2013 zorganizowanej w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. 19 listopada tego samego roku ukazał się jego debiutancki album zatytułowany 9893, wyprodukowany przez Pawła Gawlika. Zapisał się w historii polskiej muzyki, jako jedyny do tej pory debiutancki krążek, który uzyskał status złotej płyty na trzy tygodnie przed sklepową premierą, a tydzień po premierze sklepowej znalazł się na 1. miejscu OliS.

Nastolatek szturmem zawojował polską scenę muzyczną zyskując setki tysięcy fanów w całym kraju. W rankingu magazynu WPROST „Najbardziej wpływowi ludzie polskiego show-biznesu 2015” Dawid zajął pierwsze miejsce wśród muzyków. Jest najmłodszym jurorem w historii polskich programów rozrywkowych. W tej roli widzieliśmy go m.in. w programie „SuperDzieciak” Telewizji Polsat, a od stycznia 2018 roku w „The Voice Kids”. Jest ambasadorem stacji MTV Music oraz prekursorem i pomysłodawcą pierwszych muzycznych obozów fanowskich w Polsce.

Każdy z koncertów Dawida jest wielkim, dokładnie przygotowanym show, na którym możemy zobaczyć i posłuchać wokalistę oraz jego świetnych muzyków.

Wiele aktywności

Koncert Kwiatkowskiego to jednak nie wszystko. Impreza rozpocznie się o już 14:30. Poza sceną na terenach zielonych każdy będzie mógł wziąć udział w zajęciach jogi i pilatesu, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Pilates to połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych (napinanie i rozluźnianie mięśni) mających na celu wzmocnienie, rozciągnięcie i uelastycznienie mięśni. Treningi polecane są każdemu, kto chce czuć się zdrowo. Ćwiczenia wykonywane są powoli i dokładnie tak, aby skupić się na każdej partii mięśni. Zajęcia z pilatesu poprowadzi Jola Antroszenko – instruktor fitness, pilates, a także doradca żywieniowy i masażystka.

Zajęcia z jogi poprowadzi za to Ania Cyfka-Mikuła, której joga towarzyszy w życiu już od przeszło 10 lat. Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu, a jej specjalność to „Ashtanga Joga”. Na początek Letniego Party zaproponuje prostą sekwencję opartą o elementy ashtangi, która płynnie łączyć będzie ruch i oddech.

Dla osób ciekawych nowych doświadczeń organizatorzy przygotowali lekcję cheerleadingu. Poprowadzi ją Klaudia Kubacka z „Cheerleaders Academy” – jedynej akademii cheerleaderek w Polsce. Zajęcia łączą elementy tańca, gimnastyki oraz akrobacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do cheerleadingu. Rozpoczną się o godz. 15:00.

Będą też pokazy sportowe, które zakończy pokaz aikido. Poprowadzi go Paweł Jóźwiak z Dolnośląskiej Akademii Aikido, uczący stylu kobayashi.

Proszki holi!

Na 16:30 zaplanowano festiwal kolorów. W specjalnej strefie odbędzie się trzykrotny (16:30, 17:30, 18:30) wyrzut proszków holi. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wnoszenia własnych proszków. Proszki będzie można zakupić na miejscu lub wygrać w konkursach.

Muzycznie „Letnie Party” rozkręci DJ Winyl, który poprowadzi imprezę tak, aby nikt nie miał czasu na odpoczynek. Hip-hop lub techno na płytach winylowych? Czemu nie! Artysta przygotuje 1000 winyli w różnych gatunkach muzycznych od reggae, popu, rocka, rock&rolla, etno do elektro i techno.

Co jeszcze czeka uczestników „Letniego Party”? Dla zainteresowanych tym, co dzieje się na zajęciach artystycznych w Centrum Sztuki, otwarty zostanie namiot kulturalny – art strefa. Na stoisku będzie można zapoznać się z ofertą kursów, sekcji i warsztatów, wziąć udział w pokazowych zajęciach chemicznych oraz ceramicznych.

Będzie też można zobaczyć pokaz tworzenia naczyń na kole garncarskim oraz dokonać wypału prac w nowym piecu w budynku Ośrodka Kultury. Około 14:30 przez godzinę przed namiotem prowadzone będą również warsztaty gry na bębnach (od października warsztaty bębnowe stałym elementem grafiku Centrum Sztuki).

W strefie rozrywki stanie stoisko z wirtualną rzeczywistością. Zakładając na oczy gogle VR, będzie można wcielić się w kierowcę biorącego udział w wyścigach samochodowych.

