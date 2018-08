Sztuka na ulice

Oława. Kultura. 25 sierpnia na terenach zielonych za Ośrodkiem Kultury odbędzie się Karawana Teatralna

***

To właśnie tam wystawione zostaną spektakle: „Teatru Formy”, „Teatru A3”, oraz Teatru HoM. „Teatr Formy” Józefa Markockiego zaprezentuje happaningowy spektakl pod nazwą „Kantor Wymiany Gestów – czyli Pobaw się ze mną”. Kanwą przedstawienia jest motyw ożywających zapomnianych zabawek w starej szafie, które odgrywają przed oczyma widzów swoje nie tylko komiczne, acz wzruszające historie. – Spektakl-happening daje szansę zetknięcia się z żywym aktorem i sytuacją, która jest alegorią kontaktu między ludźmi w prawdziwej, niewirtualnej rzeczywistości – podkreśla Markocki. – Oprócz walorów stricte rozrywkowych i groteskowych stawia również pytanie o to, czy i jak dalece możemy wpływać na życie innych, ingerując w ich intymny świat.

***

Artyści z „Teatru A3”, którzy przyjadą do Oławy aż z Puszczy Białowieskiej, przedstawią „Plan Lekcji” – szaloną lekcję graną bez słów, jakby trwała poza czasem i uwięziła „swoich” uczniów. Kantorowska szkolna klasa ożywa śmiechem wariata i mnogością kolejnych obrazów-wspomnień – szkolnych historyjek, lekkich i sentymentalnych, ale i gorzkich w smaku. Teatr A3 zazwyczaj nie posługuje się tekstem, choć ten czasami się pojawia. Nie jest teatrem tańca, a jednak ruch łączy z muzyką. Nie jest pantomimą, ale gloryfikuje gest. Nie trzyma się linearnych historii, a aktorów wiąże siatką wzajemności; wodzi na pokuszenie humoru i zasępienia, przerysowania zwyczajności, groteski i absurdu. Przetwarza codzienność tworząc z niej kod rytuałów, niezależnych aktów, które układają się na scenie w kolejne odsłony, sekwencje. Widzom pokazuje kalejdoskop obrazów – dynamicznych i statycznych, ostrych i rozmazanych wrażliwością. Nie nazywa rzeczy do końca, pozostawia tę sferę odbiorcy.

***

Na koniec wystąpi Teatr HoM z projektem integrującym artystów eksplorujących różne formy teatralne, performance, muzyczne i ich wypadkowe. Inicjatorem przedsięwzięcia jest aktor i reżyser teatru pantomimy Jakub Kabus. Tyski teatr wystawi spektakl „Monsieur Charlie”, który jest hołdem złożonym Charliemu Chaplinowi. Składa się z czterech etiud komicznych utrzymanych w estetyce kina niemego z muzyką graną na żywo przez tapera. Ten spektakl został nagrodzony za kreację zbiorową na XIX Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku oraz nagrodą aktorską za rolę tytułową na TopOFFestiwal 2017.



(kt)