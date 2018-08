Międzynarodowy Festiwal Organowy

Festiwal jest propozycją dla wszystkich chcących zakosztować wzniosłych przeżyć. Odgrywa on znaczącą rolę edukacyjną oraz społeczno-kulturową, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności kulturalnej regionu. Dotychczas odbyły się cztery edycje festiwalu, w trakcie których prezentowane były dzieła wielkich kompozytorów, a ich wykonawcami byli wybitni muzycy z kraju i zagranicy. W tegorocznej edycji dyrektorzy artystyczni starali się, by muzyka organowa nie była dominującą, dlatego też towarzyszą jej inne instrumenty oraz występy solistów i chóru. Na koncertach obecny będzie narrator, który wprowadzi publiczność w świat muzycznej wiedzy. Dzięki tym działaniom, muzyka organowa stanie się bardziej atrakcyjną dla tych, którzy nie obcują z nią na co dzień. Organy bowiem nie służą jedynie oprawie liturgicznej, lecz stanowią wszechstronny instrument, a muzyka organowa to nie tylko gatunek sięgający dalekiej historii, ale z powodzeniem rozwija się współcześnie.

Międzynarodowy Festiwal Organowy składa się z cyklu czterech koncertów w wykonaniu znakomitych artystów z Polski i Holandii.

W tym roku wystąpią dla nas:

11.08.2018 – Bogusław Rabka (organy), Joanna Zawartko-Kołodziej (sopran), Paweł Kołodziej (bas)

25.08.2018 – Martin Zonnenberg (organy)

15.09.2018 – Łukasz Romanek (organy), Jolanta Szybalska – Matczak (dyrygent), Chór Kameralny „Senza Rigore”

29.09.2018 – Elżbieta Karolak (organy), Magdalena Karolak (obój)

Funkcję dyrektorów artystycznych festiwalu pełnią równorzędnie Jan Drozdowicz – organmistrz, członek Światowej Federacji Budowniczych Organów oraz Łukasz Romanek – muzyk, pedagog, wicedyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, którzy z wielką starannością przygotowali program tegorocznego festiwalu dbając o wysoki poziom artystyczny.

Festiwal ma na celu popularyzację piękna kameralnej muzyki organowej w środowisku melomanów, zarówno muzyków profesjonalnych jak i amatorów. Specyficzny charakter Festiwalu Organowego polega na współbrzmieniu organów jako instrumentu przewodniego wraz z innymi instrumentami, śpiewem solistów lub zespołami wokalno-instrumentalnymi. Naszym celem jest także wspieranie twórczości muzyków i kompozytorów. Poprzednie edycje zgromadziły miłośników muzyki poważnej, ciesząc się dużym uznaniem krytyków i publiczności.

Źródło: http://mgck-jl.pl/f