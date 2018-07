Spotkanie profesjonalistów z amatorami

Jelcz-Laskowice. Sztuka. Miejsko-Gminne Centrum Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic po raz pierwszy organizują Ogólnopolski Plener Malarski „Chwałowickie impresje” Komisarzem pleneru jest Elżbieta Czech – absolwentka Wydziału Plastycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Mieszkanka Chwałowic prowadząca studio aranżacji wnętrz „Arto-complex”, gdzie realizuje swoje artystyczne zainteresowania w projektowaniu wnętrz i przedmiotów sztuki użytkowej. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. plastycy z Łodzi, Chwałowic i Częstochowy. Plener jest utrzymany w konwencji „mistrz i uczeń”. W praktyce oznacza to spotkanie profesjonalnych malarzy, grafików i fotografików z nieprofesjonalnymi miłośnikami sztuk plastycznych. Program obejmuje przede wszystkim malowanie barwnych i ciekawych okolic Jelcza-Laskowic (praca własna w terenie), wizyty w pracowniach lokalnych rzemieślników sztuki, spotkania w chwałowickim Klubie Książki i wyjazd do arboretum. Artyści odwiedzą „Galerię w Stodole” w Mokrym Dworze, której gospodarzem jest uznany rzeźbiarz Stanisław Wiącek. Zaplanowano także wizytę w „Art&Flower Pub Pracownia 22” w Jelczu-Laskowicach, której gospodarzem jest miejscowy artysta plastyk Wojciech Roskosz. Organizatorom zależy na rozwoju kultury, możliwości konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, a także na integracji środowisk artystycznych, refleksji nad sztuką, rozwijaniu wyobraźni. – Chcemy, aby plener był prawdziwym świętem malowania – mówią pomysłodawcy. – Dzieci i młodzież zapraszamy na Letnią Akademię Sztuki „Mistrz i uczeń”. Prowadzimy zapisy na warsztaty plastyczne dla dzieci, które odbędą się 27 lipca przy Urzędzie Miasta i Gminy. Cena warsztatów wynosi 25 zł i obejmuje materiały plastyczne. Zapraszamy również na warsztaty plenerowe w ogrodzie botanicznym „Arboretum Wojsławice” w Niemczy, które odbędą się w dniu 25 lipca. Cena tych warsztatów to 50 zł (w niej materiały, dojazd oraz posiłek) Plener potrwa sześć dni. Ostatniego (w sobotę 28 lipca o godz. 19.00) odbędzie się wernisaż w Urzędzie Miasta i Gminy ukazujący prace artystów, które powstały podczas tygodnia pracy.