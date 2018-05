Spotkanie z klasyką. Recital „Bella Italia”

W programie są arie i duety z oper włoskich kompozytorów, pieśni neapolitańskie oraz utwory fortepianowe Ferenca Liszta inspirowane muzyką włoską. Wystąpią: Eleni Ioannidou – sopran spinto, Rafał Majzner – tenor, Jerzy Owczarz – fortepian.

Koncert jest kolejnym z cyklu spotkań w ramach „Wieczorów lisztowskich” organizowanych we współpracy z Towarzystwem Ferenca Liszta we Wrocławiu. W klimat koncertu wprowadzi słuchaczy Juliusz Adamowski – założyciel i wieloletni Prezes Towarzystwa. Słowo o muzyce przygotowane przez doświadczonego pianistę i znawcę muzyki fortepianowej pozwoli słuchaczom lepiej poznać prezentowane na scenie dzieła.

„Wieczory lisztowskie” odbywają się w ramach współpracy Towarzystwa z Narodowym Forum Muzyki i Klubem Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Salonikiem Czterech Muz w Obornikach Śląskich, Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, Centrum Sztuki w Oławie, Towarzystwem Muzycznym im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włoszakowicach oraz Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. F. Liszta w Głogowie.

Koncerty realizowane są dzięki pomocy finansowej Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego i Gmin: Brzeg, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Włoszakowice, Wrocław oraz Oława. Wstęp wolny.

(kt)

Kategoria artykułu: Kultura