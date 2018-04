Centrum Sztuki zaprasza na Ørganka i Zalewskiego

– Od kilku lat prezentujemy najważniejszych i najbardziej cenionych artystów polskiego rocka oraz muzyki alternatywnej, którzy swoim repertuarem odbiegają od popularnych nurtów muzycznych, a jednak udowadniają, że mają setki tysięcy fanów – mówi Anna Ślipko, dyrektor Centrum Sztuki, które jest organizatorem imprezy. – W ubiegłych latach gościliśmy m.in. Kult, Hey, Luxtorpedę, Lao Che, Fisz Emade Tworzywo, T.Love oraz Miloope. Już za kilka miesięcy wystąpią u nas Ørganek oraz Krzysztof Zalewski. Na oławskiej scenie staramy się prezentować też muzyków z lokalnego środowiska. Dlatego line up koncertowy uzupełnią Ok Band oraz brzeski Black Drums Icon.

Formacja Organek (początek koncertu o godz. 21:00) powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, Tomasza Organka. Początkowo istniała jako Power Trio. Rok później do Adama Staszewskiego (bas) oraz Roberta Markiewicza (perkusja) dołączył klawiszowiec Tomasz Lewandowski. Jeszcze tego samego roku grupa wydała swój debiutancki album pt.”Głupi”, który przebojem wtargnął na rynek muzyczny w Polsce zapewniając zespołowi czołówki list przebojów rozgłośni radiowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia. W latach 2014-2016 kwartet dał ponad dwieście koncertów w Polsce i zagranicą, czym zbudował sobie świadomą i wymagającą publiczność, dzięki której album pt. „Głupi” uzyskał status Platynowej Płyty. W roku 2016, lider formacji, Tomasz Organek, został zaproszony do pełnienia funkcji dyrektora muzycznego Orkiestry Męskiego Grania.

Krzysztof Zalewski (zagra o 19:15) debiutancką płytę wydał zaraz po wygranej „Idola” w 2004. Po jakimś czasie słuch po nim zaginął, Nie oznacza to jednak, że zrezygnował z muzyki. Wręcz przeciwnie! Uczył się u Katarzyny Nosowskiej w zespole Hey, grał w Muchach i Japoto, występował z Brodką i zagrał w filmie. Uzbrojony w te doświadczenia Zalewski zadebiutował ponownie, albumem „Zelig”. To wyzwanie rzucone dzisiejszej muzyce popularnej: 10 rockowych piosenek, ambitnych i chwytliwych zarazem. Tą płytą zaistniał w świecie muzyki alternatywnej i zagrał setki koncertów w całej Polsce. W roku 2016 wydał płytę „Złoto”. I jest na pewno najbardziej osobista, a zarazem najbardziej przebojowa odsłona Krzysztofa Zalewskiego. To materiał, który skupia w sobie wszystkie jego dotychczasowe doświadczenia, jako wokalisty, multiinstrumentalisty, kompozytora i tekściarza.

OK Band – najdłużej działający z zespołów przy Centrum Sztuki w Oławie, prowadzony przez Krzysztofa Borowicza – absolwenta wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Ma na swoim kilka interesujących projektów muzycznych, wydał trzy płyty. W małym kinie. Podczas Oławskiej Majówki zespół zaprezentuje wybrane utwory z poszczególnych projektów: 8O`ława oraz covery znanych pop-rockowych przebojów w wykonaniu Kamili Bakalarczyk-Kruk i aranżacji Krzysztofa Borowicza.

Pięcioosobowy zespół „Black Drums Icon”, dawniej „One More Time Drums” wprowadzi widzów w tajniki rytmu przy pomocy własnoręcznie wytwarzanych bębnów. Spotkanie z muzykami z Brzegu gwarantuje niezapomniane wrażenia. Jak mówią o sobie sami? – Jesteśmy grupą bębniarzy grający muzykę afrykańską-etniczną, których połączyła wspólna pasja do muzyki.

