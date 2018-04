Smacznie, muzycznie i teatralnie

Zlot to jednak nie tylko pyszne potrawy. Ma być kulturalnie i kulinarnie przez świat, dlatego organizatorzy przygotowują też niespodzianki koncertowe. Gwiazdą pierwszego wieczoru będzie niepowtarzalny Jose Torres i Havana Dreams. Pełen ciepła i kubańskich rytmów koncert połączony z pokazem i nauką salsy przeniesie wszystkich na ciepłe ulice Hawany. Tego dnia na scenie pojawi się również zespół country – „Kefiry” oraz Teatr Wędrowny „Małe Mi” ze spektaklem dla dzieci „Alibaba i czterech rozbójników”.

Drugiego dnia królować będą instrumenty dęte. Najpierw wystąpi Big Bang Jelcz-Laskowice, a potem orkiestry z Wrocławia i z Niemiec.

Jose Torres pochodzi z Kuby. To wirtuoz instrumentów perkusyjnych od wielu lat zamieszkały na stałe w Polsce. Założyciel pierwszej w Polsce orkiestry salsowej „Jose Torres Salsa Tropical”. Występując od ponad 25 lat na polskiej scenie muzycznej współpracował z wieloma gwiazdami estrady m.in. Marylą Rodowicz, Kayah, Ewą Bem, Urszulą, Ryszardem Rynkowskim, Stanisławem Soyką, Grzegorzem Ciechowskim, Raz Dwa Trzy, Mietkiem Szcześniakiem, Blue Cafe i wieloma innymi. Koncertował i nagrywał również z czołówką muzyków jazzowych.

Havana Dreams to pierwszy na polskiej scenie muzycznej zespół, specjalizujący się zarówno w tradycyjnej muzyce kubańskiej jak również w nowym stylu młodego pokolenia – Timbie. W szeregach zespołu występuje wiele wspaniałych muzyków pochodzących z Kuby i Polski. Podobne brzmienia można posłuchać na ulicach Hawany. To muzyka, która ma w sobie wiele emocji.

Zespół Kefiry powstał jesienią 2011 roku we Wrocławiu. Założycielami grupy byli Maks Ambroziak(gitara akustyczna, wokal) i Tomek Burzyński (perkusja). W ich głowach jednocześnie zrodził się pomysł, aby znane i powszechnie lubiane piosenki przearanżować na styl z Dzikiego Zachodu. Kefiry nie boją się sięgać po takie utwory jak „Takie tango”, „Czerwony jak cegła”, „Jolka, Jolka…”, „Dni, których nie znamy”, czy „Autobiografia”, by pokazać światu ich countrowe oblicze. Do tych znanych i powszechnie lubianych przebojów zespół dorzucił swoje autorskie kompozycje i teksty, czyniąc z nich obecnie priorytet w swoich działaniach.

Małe Mi to wierny tradycji wędrownych opowiadaczy autorski Teatr Lalek. Teatr Sławy Tarkowskiej, absolwentki Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, dyplomowanej bajkoterapeutki. Profesjonalny, uważny i otwarty na potrzeby młodych widzów oraz ich opiekunów. Bawi i uczy. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego planu oraz piękną, bogatą scenografię. Wykorzystuje sztukę opowiadania, ruch sceniczny i muzykę graną oraz śpiewaną na żywo. Współpracuje z wybitnymi artystami sztuk wszelakich. Realizuje projekty społeczno-kulturalne. Sprawdza się na profesjonalnych scenach, w plenerach i miniaturowych salkach najdalszych zakamarków kraju.

Lokalny Big-Band od 2011 roku prowadzi swoją działalność przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach. Zespół liczy 18 osób, band leaderem i aranżerem jest Adrian Grodzicki. Materiał koncertowy J-L Big Bandu to powrót do wspaniałych brzmień big bandów z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, ale też współczesnych. Na repertuar składają się utwory swingowe, jazzowe, popowe, latynoamerykańskie i rozrywkowe.

(kt)

