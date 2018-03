reklama

Hamlet

17 kwietnia o godz. 9:00 w kinie ODRA zobaczymy retransmisję przedstawienia HAMLET Williama Shakespeare’a wystawianego w Barbican Theatre w Londynie .

Nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch wciela się w tytułową rolę w wielkiej tragedii Szekspira. Wyreżysero wany przez Lyndsey Turner i wyprodukowany przez Friedman Productions Sonia spektakl był transmitowany z Barbican Theatre do kin w całej Europie i poza nią 15 października 2015 roku i bił wszelkie rekordy popularności wśród tego typu transmisji. Szekspirowska tragedia już stała się najszybciej sprzedającym się wydarzeniem w historii teatru w Londynie. Wszystkie bilety na przewidywane przedstawienia rozeszły się zanim przystąpiono do prób czytanych w teatrze. Spektakl wyreżyserowała Lyndsey Turner współpracująca m.in. z West Endem, the Royal National Theatre, the Royal Shakespeare Company teatrami Broadwayu, a scenografię przygotowała Es Devlin, scenografka współpracująca także z The Metropolitan Opera.

Spektakl już wtedy okrzyknięto wydarzeniem, ze względu na grę aktorską i oprawę plastyczną inscenizacji, pełną rozmachu. Od czasu premiery aktorzy, którzy wystąpili w „Hamlecie” stali się rozpoznawalni na całym świecie dzięki udziałowi w serialu „Gra o tron”. Ciarán Hinds wcielający się w postać Klaudiusza, stryja Hamleta, znany jest z roli Mance’a, króla za murem. Z kolei w roli Ducha Ojca Hamleta i Grabarza zobaczymy Petera Vaughana, który w „Grze o tron” zagrał mastera Aemona Targaryena.

Inscenizacja przenosi historię Hamleta w czasy nam współczesne, aby podkreślić ciągłą aktualność arcydzieła Shakespeare’a. Stawia również duży nacisk na wątki polityczny i szpiegowski zawarte w sztuce. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie stary Hamlet, potężny król Danii, ojciec Hamleta. Koronę przejmuje jego brat Klaudiusz. Wdowa po królu, Gertruda, matka Hamleta, szybko oddaje swoją rękę uzurpatorowi. Hamlet podejrzewa stryja o spisek. Gdy kraj przygotowuje się do wojny, rozpada się książęca rodzina. Zmuszony, by pomścić śmierć ojca, a jednocześnie sparaliżowany stojącym przed nim zadaniem, Hamlet sprzeciwia się swojemu położeniu, działając wbrew rozsądkowi i bezpieczeństwu kraju.

Przedstawienie jest z polskimi napisami. Czas trwania tragedii w pięciu aktach to 3 godziny i 30 minut.

Bilety normalne w cenie 28 zł i ulgowe w cenie 23 zł już do nabycia w kasie kina Odra i na www.kultura.olawa.pl. Szczegóły w sprawie ceny biletów szkolnych pod nr telefonu 71/ 735 15 70. Zapraszamy!

