Edyta Geppert z recitalem w Oławie

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na koncert Edyty Geppert, który odbędzie się w czwartek 8 lutego 2018 roku o godz. 19:00 w OWE Odra. Bilety normalne w cenie 85 zł i ulgowe w cenie 60 zł już do nabycia w kasie OWE Odra i online na www.kultura.olawa.pl.

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Piosenki z repertuaru Edyty Geppert wytrzymują próbę czasu i stają się evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności.

Recital Edyty Geppert to znakomita okazją do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.

Zapraszamy na Recital Edyty Geppert według scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza z udziałem Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka).

Źródło Centrum Sztuki w Oławie