Artyści rodzinnie. VIDEO

Niezwykły wieczór. Koncert „Rodzinne kolędowanie” to świetna propozycja na spędzenie sobotniego wieczoru. Pierwszy koncert odbył się w piątek 17 stycznia, dziś szansa dla tych, którzy wczoraj nie mogli przyjść. Początek wydarzenia o godzinie 17.00.

Rodzinne kolędowanie to projekt muzyczny Centrum Sztuki w Oławie skupiający się na repertuarze bożonarodzeniowym. Różnorodne stylistycznie utwory – tradycyjne kolędy oraz popularne piosenki o tematyce świątecznej – wykonają oławscy artyści w rodzinnym towarzystwie.

Usłyszymy m.in.:„Jam jest Dudka”, „Weseli Anieli”, „Cicha Noc”, Mizerna cicha, „So this is Christmas”, „All I want for Christmas is you”, „Dobri wieczer tobi” oraz Wo wyflejemi”.

Wstęp wolny❗️ Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie OWE Odra oraz w kasie Ośrodka Kultury na godzinę przed koncertem

Poniżej fragment koncertu

Kategoria artykułu: Kultura