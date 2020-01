Rajd Koguta dla Tosi

Studio Reklamy Wena zaprasza na charytatywny Rajd Koguta dla Tosi Wiśniewskiej

Rajd zaplanowano na 26 stycznia, start o godz. 10.00. Jedziemy z Oławy do Sobótki (dookoła góry Ślęża), około 150 kilometrów. Zbiórka o 9.30 pod Studiem Reklamy Wena, przy Kutrowskiego 54. Wpisowe to min. 100 zł.



– Na starcie zapraszamy na kawę i ciasto – mówią organizatorzy . – W Rajdzie może wziąć udział KAŻDY pojazd (bez kryteriów wiekowych) ważny jest cel pomocy tej Małej Kruszynce. Pieniążki należy wpłacić gotówką do przygotowanej puszki na starcie – cała zebrana suma po zakończeniu Rajdu trafi na konto Tosi



Jak się zapisać?Wystarczy wysłać maila na [email protected] , w temacie napisać RAJD DLA TOSI, a w treści:imię i nazwisko Kapitanadane pojazdunr telefonu

Każdy uczestnik po wpłacie otrzyma dyplom dobrego serca. Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem w okolicach Sobótki.

