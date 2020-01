Koncert Noworoczny po raz szósty w OWE Odra

Już szósty rok z rzędu zapraszamy do OWE Odra na Koncert Noworoczny. Tegoroczne powitanie Nowego Roku, na które zapraszamy 6 stycznia 2020 r. o godz. 16:00, uświetni występ zespołu

Michelangelo Ensemble, grupa młodych instrumentalistów związanych m.in. z Filharmonią Sudecką. Pomysłodawcą powstania formacji, której nazwa pochodzi od słynnego klubu w Buenos Aires, jak również autorem wszystkich aranżacji jest Paweł Stuczyński – kontrabasista, pianista i kompozytor.

„Michelangelo Ensemble” powstał w 2010 roku i tworzą go: Paweł Stuczyński (fortepian/aranżacje),

Anna Osowska-Kud (I skrzypce), Anna Hajok (II skrzypce), Magdalena Nienartowicz (altówka),

Wojciech Kud (wiolonczela), Tomasz Borski (kontrabas). Na scenie wystąpią również: Joanna

Dobrakowska (mezzosopran) i Przemysław Borys (tenor).

Muzycy stricte klasyczni, postanowili podjąć ryzyko i zaproponować szerszej publiczności swoje

oryginalne interpretacje w niecodziennym składzie i niebanalnej oprawie…

Repertuar zespołu jest różnorodny, obejmuje zarówno dzieła klasyczne, jak i muzykę salonową.

W programie usłyszymy m.in.: Przetańczyć całą noc z musicalu My Fair Lady (C. Loewe), Brunetki,

blondynki (R. Stolz), Co się dzieje, oszaleję (duet z operetki Księżniczka Czardasza), Annen Polka (J.

Strauss), Hungarian dance No.5,6 (J. Brahms), Marsz Radeckiego (J. Strauss, ojciec), Nad Pięknym

Modrym Dunajem (J. Strauss), Sabre Dance (Aram Chaczaturian).

Bilety na znakomity i pełen pasji Koncert Noworoczny „Na wiedeńskich salonach” w cenie 50 zł jeszcze

dostępne w kasie OWE Odra i online na kultura.olawa.pl.

Zapraszamy do OWE Odra na uroczyste powitanie Nowego Roku 2020!

Kategoria artykułu: Kultura