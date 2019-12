Dobry wieczór z Pakosińską

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na monodram Katarzyny Pakosińskiej, który odbędzie się 9 marca 2020 roku o godz. 19:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury



Jak powiedział jeden z krytyków: – Jeżeli śmiech to zdrowie, to ta kobieta jest nieśmiertelna a my wraz z nią!

Kobiecość, wdzięk i seksapil. Niesamowity uśmiech, który urzeka każdego. Katarzyna Pakosińska! Podczas spektaklu aktorka odkryje wiele tajemnic – również tych z własnego życiorysu, zasypie anegdotami i odpowie na wiele życiowych pytań. W czasie spotkania będzie można się dowiedzieć na przykład jak utrzymać szczęśliwy związek, jak zawalczyć o swoje szczęście albo jaką przyszłość wywróżył aktorce słynny pedagog, profesor Aleksander Bardini i co na to Sophia Loren. Podczas przedstawienia usłyszeć będzie można specjalnie wybrane utwory w oryginalnych aranżacjach Grupy MoCarta, z multimedialnym udziałem kwartetu smyczkowego. Katarzyna Pakosińska, jako dyplomowana polonistka sprawdzi znajomość ortografii, nauczy tańca gruzińskiego oraz zaprosi do wspólnego karaoke…

Bilety w cenie 40 zł dostępne są online na kultura.olawa.pl, w kasie OWE Odra oraz w kasie Ośrodka Kultury na godzinę przed wydarzeniem (tylko w przypadku wolnych miejsc).

Kategoria artykułu: Kultura