Powitaj Nowy Rok w „Odrze”

Koncert Noworoczny „Na Wiedeńskich Salonach” z udziałem Joanny Dobrakowskiej, (mezzosopran), Przemysława Borysa (tenor) i zespołu Michelangelo Ensemble odbędzie się 6 stycznia o godz. 16:00. Bilety w cenie 50 zł dostępne w kasie OWE Odra i online na kultura.olawa.pl



„Michelangelo Ensemble” to zespół młodych instrumentalistów związanych m.in. z Filharmonią Sudecką. Muzycy stricte klasyczni, postanowili podjąć ryzyko i zaproponować szerszej publiczności swoje oryginalne interpretacje w niecodziennym składzie i niebanalnej oprawie…

Nazwa zespołu pochodzi od słynnego klubu w Buenos Aires, zwanego też Katedrą Tanga (Catedral Del Tango) – na jego scenie występowały takie znakomitości jak m.in. Astor Piazzolla, Liza Minelli czy Robert Duval…

Pomysłodawcą powstania formacji, jak również autorem wszystkich aranżacji jest Paweł Stuczyński – kontrabasista, pianista i kompozytor. „Michelangelo Ensemble” powstał w 2010 roku i tworzą go: Paweł Stuczyński (fortepian/aranżacje), Anna Osowska-Kud (I skrzypce), Anna Hajok (II skrzypce), Magdalena Nienartowicz (altówka), Wojciech Kud (wiolonczela), Tomasz Borski (kontrabas).

Joanna Dobrakowska – urodzona we Wrocławiu mezzosopranistka, ukończyła z wyróżnieniem wydział wokalno-aktorski tutejszej Akademii Muzycznej a następnie kontynuowała naukę śpiewu solowego na wiedeńskim Universität für Musik und darstellende Kunst. Umiejętności wokalne doskonaliła również podczas licznych kursów wokalnych poświęconych wykonawstwu niemieckiej i hiszpańskiej liryki wokalnej, operze oraz muzyce barokowej m.in. w Santiago de Compostela, Steyr, Heek i Viktring pracując z Ildiko Raimondi, Rolando Panerai, Davidem Lutzem czy Matjazem Robavsem.

Śpiewaczka dysponuje bogatym i zróżnicowanym stylistycznie repertuarem utworów, które z sukcesem prezentowała i nadal prezentuje podczas festiwali (m.in. Vratislavia Cantans, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, Warszawa Singera, Bach Archiv w Lipsku, Journeés Mozart w Lozannie, Schubert Festival Steyr, Uckermärkische Musikwochen w Templin, The Eastern European Arts & Entertainment Expo Tibilisi, Dubrovnik Opera Festival) oraz koncertów kameralnych w kraju i za granicą (m.in. Salle Pleyel, Opera Narodowa w Damaszku, Filharmonia Narodowa w Zagrzebiu, Mińsku, Sofii oraz Istambule).

Jest laureatką nagród oraz wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych oraz stypendium Ministerstwa Kultury RP i Rządu Austrii.

Przemysław Borys – absolwent Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Masterstudium Universität Mozarteum w Salzburgu. Stypendysta programu Erasmus w Hochschule für Musik w Dreźnie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród (m.in.: Grand Prix w III Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Śpiewaków w Kownie, Nagroda Specjalna w Konkursie Wokalnym im. J.E. i J. Reszków w Częstochowie, Bursztynowa Struna na I Festiwalu Włoskiej Muzyki Operowej we Włocławku „Belcanto per sempre”) oraz finalistą licznych konkursów (m.in.: Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Martinelli-Pertile Montagnana w Padwie czy Międzynarodowego Konkursu Wokalnego L`Orfeo di Claudio Monteverdi w Weronie). Współpracował ze znakomitymi dyrygentami, koncertując w kraju i za granicą.

Kategoria artykułu: Kultura