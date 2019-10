Bajka baletowa „O tym jak Twardowski duszę diabłu zaprzedał”

Któż z nas nie słyszał o Panie Twardowskim, który podpisując cyrograf sprzedał swoją duszę diabłu?

Twardowski jest nie tylko bohaterem wielu podań, legend i utworów literackich. Jest też inspiracją do

bajki baletowej „O tym jak Twardowski duszę diabłu zaprzedał” w wykonaniu najzdolniejszych uczniów

Studia Tańca PIRUET działającego przy Centrum Sztuki w Oławie oraz tancerzy Teatru Tańca AnKa.

Przedstawienie będzie można zobaczyć 18 listopada o godz. 9:30 i 11:00 w OWE Odra (filia nr

1 Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3). Bilety w cenie 12 zł są już dostępne w kasie OWE

Odra i online na kultura.olawa.pl.

Piękna oprawa sceniczna, barwne kostiumy, ciekawe choreografie, wspaniała muzyka oraz narrator, który

pomaga zrozumieć i wprowadzić widzów w tajemniczy świat tańca – to niewątpliwe atuty spektaklu. A

bajka baletowa na motywach polskiej baśni oraz baletu pt. „Pan Twardowski” zaczyna się tak…… Dawno

temu w Krakowie mieszkał wraz z żoną alchemik Twardowski… na ciąg dalszy zapraszamy do OWE

Odra!

Reżyseria i choreografia – Anna Staszewska

Przygotowanie –Anna Staszewska, Kamila Bryzek-Kowalska

Narrator – Marcin Klarman

Występują:

uczniowie Studia Tańca PIRUET

tancerze Teatru AnKa

Czas trwania – ok. 60 minut

Proponowany wiek widzów – 6-12 lat

