Październikowy Seans Kinomana

Pierwszy w tym sezonie Seans Kinomana to przebojowa, obsypana nagrodami opowieść o kobiecie, która wywraca system do góry nogami. Główna bohaterka przygodowego komediodramatu „Kobieta idzie na wojnę” mieszka w małym miasteczku na Islandii i na co dzień jest dyrygentką lokalnego chóru. Nikt nie podejrzewa, że zawsze uśmiechnięta i pełna pozytywnej energii kobieta, po godzinach prowadzi drugie życie. Ukrywając się pod pseudonimem jak superbohaterka, wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który zagraża islandzkiemu środowisku. Jak pisał dziennikarz Variety: „Mądry, pozytywny i zabawny film, poruszający palące globalne problemy? Drugiego takiego nie znajdziecie!”.

Nagrody: m.in. LUX Prize dla Najlepszego Europejskiego Filmu, Nagroda SACD za scenariusz w Cannes, nominacja do nagrody dla Najlepszej Europejskiej Aktorki, 10 „islandzkich Oscarów”. Film podbił dziesiątki festiwali na całym świecie i zelektryzował samą Jodie Foster, która wykupiła prawa do amerykańskiego remake’u filmu.

Zapraszamy do Kina Odra w czwartek 24 października o godz. 18:00. Seans poprzedzi prelekcja Bartosza Solarewicza – animatora kultury filmowej i tłumacza. Bilety w cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra i online na kultura.olawa.pl. A w kawiarence KINOVA na kinomaniaków czeka miła niespodzianka!

