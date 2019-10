Podwójna dawka dla seniorów

W ramach październikowego Kina Seniora będzie można zobaczyć jeszcze dwa filmy



I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże (15 października, godz. 13:00)

Druga część francuskiego przeboju „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. Tym razem małżeństwo francuskich burżujów chce udaremnić wyjazd swoich zięciów z kraju…Claude i Marie pogodzili się już, że ich cztery córki wybrały za mężów – zamiast porządnych Francuzów katolików – przedstawicieli etnicznych i religijnych mniejszości (Żyda, Araba, Chińczyka i owszem katolika, ale czarnoskórego). Nawet odbyli krótką podróż po krajach ich pochodzenia. Ale oto zięciowie jak jeden mąż postanawiają wyjechać z Francji, do czego Claude i Marie nie mogą dopuścić.

Ikar. Legenda Mietka Kosza (22 października, godz. 13:00)

„Ikar. Legenda Mietka Kosza” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu, który nie jest jak dotychczas znany szerszej widowni. Mietek (Dawid Ogrodnik) jako dziecko traci wzrok. Jego matka oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach, gdziew chłopcu rodzi się wielki talent, który eksploduje na Jazz Jamboree w latach 60-tych. Muzyk zdążył nagrać tylko jeden album w życiu. Występował na słynnych paryskich scenach i zachwycał wspaniałymi improwizacjami. Nękały go demony, a przez całe życie towarzyszyła mu samotność i nieumiejętność poradzenia sobie w relacjach z kobietami. Film znakomity pod względem muzycznym, o co zadbał osobiście Leszek Możdżer, jest jednym z najlepszych polskich obrazów ostatnich lat.

Bilety dla posiadaczy Karty Seniora w promocyjnej cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra oraz na kultura.olawa.pl. Przypominamy też o 20% zniżce w Kawiarence KINOVA dla posiadaczy Oławskiej Karty Seniora.

