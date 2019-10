„Królowie strzelców. Sport w cieniu imperium”

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na spektakl „Królowie strzelców. Sport w cieniu imperium” w wykonaniu Teatru Nowego w Zabrzu w ramach programu TEATR POLSKA 2019.

Teatr Polska 2019

„Królowie strzelców. Sport w cieniu imperium”

Są jeszcze wolne miejsca na spektakl „Królowie strzelców. Sport w cieniu imperium” w wykonaniu

Teatru Nowego w Zabrzu w ramach programu TEATR POLSKA 2019.

Jest to spektakl inspirowany książką „Królowie strzelców” autorstwa Zbigniewa Rokity. To zbiór

reportaży o spektakularnych i również mniej znanych sportowych wydarzeniach i zjawiskach, głównie w

Europie Wschodniej i byłym ZSRR. Poprzez sport autor książki opowiada też o historii XX w., świata,

społeczeństw. To szalenie ciekawa perspektywa, z ktorej korzystają twórcy spektaklu, analizując na

deskach teatralnych przykładowe sytuacje, w których sport jest uwikłany w relacje z władzą.

Mamy więc na scenie ciekawe historie kilku bohaterów: jest przytoczona opowieść o Erneście

Wilimowskim, Ślązaku, a zarazem niemieckim i polskim piłkarzu z Katowic, opowieść o braciach

Starostinowach, którzy są „ojcami piłki nożnej” w byłym ZSRR. Autorzy spektaklu przypominają o

mistrzostwach państw nieuznawanych, czyli państw, które nie są w ONZ i FIFA. I o legendarnym meczu

Węgier z ZSRR w piłce wodnej w czasie rewolucji węgierskiej.

Przedstawienie odbędzie się 9 października o godz. 19:00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury przy ul.

11 listopada 27 (filia nr 2 Centrum Sztuki w Oławie). Wstęp wolny. Obowiązują bezpłatne wejściówki

dostępne w kasie OWE ODRA przy ul. Młyńskiej 3 (filia nr 1 Centrum Sztuki w Oławie) oraz w kasie

Ośrodka Kultury na godzinę przed wydarzeniem (tylko w przypadku wolnych miejsc).

Kategoria artykułu: Kultura