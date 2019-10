Gruzińskie gawędy Mellera

CHWAŁOWICE. Kultura. 2 października z czytelnikami spotkał się Marcin Meller – dziennikarz, dyrektor wydawniczy, podróżnik, który opowiadał zgromadzonym niezliczone anegdoty na temat Gruzji, swojego życia i pracy

Chwałowicki Klub Książki ugościł wszystkich zainteresowanych. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach premiery nowej książki autora „Nietoperz i suszone cytryny”. To zbiór felietonów, które ukazywały się w ciągu ostatnich trzech lat na łamach Newsweeka, choć też znajdują się tam teksty nigdzie niepublikowane. Jednak spotkanie skupiło się przede wszystkim na Gruzji, kraju do którego dziennikarz ma ogromny sentyment, w którym często gości. Kilkakrotnie była wspominana wcześniejsza publikacja napisana z żoną Anną Dziewit-Meller „Guamardżos! Opowieści z Gruzji” swoistego rodzaju przewodnik, zbiór gawęd i opowieści na temat tego malowniczego kraju. Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć jak Gruzini podchodzą do pojęcia czasu, czy wino zawsze jest podawane do stołu, jak to jest brać ślub i bawić się na weselu na gruzińskiej ziemi, jak najszybciej można zlokalizować osobę wędrującą po górach, jak Ormianie i Gruzini żartują z siebie nawzajem. Pełna relacja ze spotkania z Mellerem w kolejnym „papierowym” wydaniu gazety – 10 października.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

