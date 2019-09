LemON akustycznie

Jesienią LemON zagra wyjątkowe koncerty w całej Polsce. W przygotowanych aranżacjach akustycznych zabrzmią najpiękniejsze utwory zespołu ze wszystkich albumów studyjnych.

Lider zespołu, Igor Herbut, pokrótce opisał to, co zobaczymy na scenie: „Niezwykły jest to rok. Rok zaczynania od nowa. Rok odkrywania na nowo. Kulminacja tych poszukiwań wydarzy się na jesieni – kiedy wyruszymy do Was z naszą pierwszą trasą akustyczną. Pianino. Fortepian. Gitara akustyczna. Większość, prawie wszystkie utwory LemON (a już na pewno wszystkie najlepsze, te najbliższe naszym sercom) narodziły się właśnie na tych instrumentach. Zawsze wiedziałem, że kiedyś zagramy taką trasę. Staromodnie. Prosto. Blisko Was. Czekałem na właściwy moment. I właśnie teraz nadszedł. Na bębnach zagra Harry. Na pianinie – Tomasz

Świerk, na gitarze akustycznej, jego brat, a trochę też mój brat już – Przemek Świerk i niezastąpiony Piotr Kołacz. Ja zaśpiewam, a może też coś zagram. Najpiękniej jak umiem! Wy po prostu bądźcie. Oddychajcie z nami tą muzyką. Wsłuchajcie się w drewno, metal, młoteczki, struny, pudła rezonansowe i wszystko to, na czym da się wystukać rytm. Organizatorzy trasy: Wydawnictwo Agora, Good Taste Production i Klub Studio zadbali wraz z naszą managerką o to, aby te koncerty odbyły się w najpiękniejszych polskich salach koncertowych. Oświetli je mój serdeczny przyjaciel Tomasz Sierotko (nie bez przyczyny zwany Czarodziejem), nagłośni – od (prawie) zawsze z nami – Piotr Sawker Sawicki.”

Koncert zespołu LemON w Oławie zostanie wzbogacony najpiękniejszymi kolędami i piosenkami bożenarodzeniowymi… Będzie zimowo i świątecznie.

